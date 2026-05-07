Alan Saldivia brilla como capitán en el triunfo de Vasco y confiesa: "Quiero volver a Colo-Colo"

Por el marco de la Copa Sudamericana, el césped del estadio Bicentenario de La Florida fue el escenario donde Vasco da Gama se impuso por 2-1 frente a Audax Italiano. Durante este compromiso, la escuadra proveniente de Brasil tuvo entre sus filas a un rostro bastante familiar para el balompié nacional y, en particular, para los hinchas de Colo-Colo.

El protagonista en cuestión es Alan Saldivia. El defensa uruguayo no solo portó la jineta de capitán del Gigante de Colina, sino que también completó una correcta presentación en la cancha, a pesar de haber convertido un desafortunado autogol durante el desarrollo del encuentro.

Una vez consumado el triunfo sobre el elenco audino, el zaguero charrúa se tomó un tiempo para rememorar su paso por el Cacique. En esa línea, el jugador causó sorpresa al manifestar abiertamente que espera retornar al conjunto albo en alguna etapa posterior de su trayectoria deportiva.

Fue precisamente en la zona mixta del recinto floridano donde el defensor entregó sus impresiones: "Es lindo venir a Chile, me encanta. A mí me encanta Colo-Colo, fue mi casa, el primer club donde jugué profesionalmente. Colo-Colo es muy importante en mi vida".

Para complementar sus dichos, Saldivia profundizó sobre sus intenciones futuras y la deuda personal que siente con el equipo popular. "Quiero volver a Colo-Colo, en algún momento voy a volver. Si se da más adelante, regresaré porque el 2025 me dejó una espina y quiero recuperarme e irme bien de Colo-Colo", añadió.

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