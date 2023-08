Agente de Cristián Palacios descartó una salida de la U: "No hay ninguna posibilidad"

El jueves se dio a conocer que el delantero uruguayo Cristián Palacios tenía decidido irse de Universidad de Chile si es que continuaba el técnico Mauricio Pellegrino el próximo año. Esto, debido a que el estratego argentino no ha considerado al atacante.

Sin embargo, el representante del "Chorri", Washington Castro, aclaró que el jugador pretende cumplir su contrato y que no ha pensado en una salida del cuadro azul.

"No hay ninguna posibilidad. Le queda contrato con la 'U' este año y el otro. Hablé con Gerardo Rabajda (agente) que está en España y no me dijo nada, el Chorri tampoco, así que no pasa nada", sostuvo el agente charrúa a Bolavip.

"Cristián se tiene mucha confianza. El otro día entró unos minutos, nada podía hacer. Esos rumores me sorprenden, pero son eso: rumores", añadió.

Cabe consignar que Palacios viene de sumar apenas un minuto en el empate del conjunto estudiantil ante Curicó Unido el pasado lunes.

PURANOTICIA