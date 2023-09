A Eduardo Vargas le llueve sobre mojado en Brasil: A. Mineiro confirmó lesión de rodilla

Atlético Mineiro informó que Eduardo Vargas se encuentra afectado de una lesión en una de sus rodillas, situación que lo tendría marginado de futuros compromisos de manera indefinida.

"El jugador Vargas sufrió un importante esguince en la rodilla izquierda durante el entrenamiento. El atacante se someterá a un tratamiento conservador, bajo observación médica y será reevaluado semanalmente. Vargas ya inició fisioterapia en Ciudade do Galo", comunicaron a través de redes sociales.

La información surgió en las horas previas al compromiso que el Galo enfrentó ante el Botafogo, líder del Brasileirao. Sorprendentemente, el elenco de Minas Gerais terminó imponiéndose por la cuenta mínima con gol de Paulinho en el minuto 81, obteniendo un resultado que lo ubica en novena posición con 34 puntos.

Cabe recordar que "Turboman" no vive su mejor momento en el fútbol brasileño, pues hace un par de semanas fue enfrentado por torcedores del Atlético Mineiro luego de ser sorprendido en una fiesta en un bar. De acuerdo a información de sitios partidarios, los integrantes de la barra pidieron la rescisión del contrato del bicampeón de América con la Roja.

Además, en abril pasado, la misma facción había criticado al chileno al expresar que "no aceptaremos más al jugador Eduardo Vargas vistiendo la camiseta de Atlético Mineiro. Son innumerables los traspiés acumulados a lo largo de su carrera en el club, numerosas ocasiones en que el jugador nos hizo daño y no mostró el debido respeto por nuestra camiseta. Jugador sin compromiso, voluntad y que no honra nuestros colores".

PURANOTICIA