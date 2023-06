 Daniela Chávez expone revelador audio de “Chino” Ríos donde la invita a pasar “una noche contigo los dos solos”

La modelo nacional Daniella Chávez, se cansó y acusa al extenista chileno Marcelo “Chino” Ríos, de realizarle una propuesta sexual a cambio de concederle una entrevista.

Además, para respaldar su denuncia, la exconejita Playboy filtró un audio donde se escucha al deportista, quien le ofrece sus declaraciones a cambio de una noche juntos, donde ella quiera.

“No quería subir el audio del Chino Ríos, Pero de verdad molesta e incómoda que tipos que piensan que por tener dinero pueden tener a la mujer que quieren! Le fue mal al Chino, No soy Prostituta y me va muy bien en la vida. No tengo necesidad de acostarme con idiotas por dinero!”, expuso la modelo de Onlyfans en su cuenta personal de Twitter.

Posteriormente, en un video compartido por Chávez en TikTok, se escucha al ex número uno del mundo decirle “yo te doy una entrevista a ti, y te cuento todo lo que está pasando (…) pero tú me das una noche contigo los dos solos, donde tú quieras. Te invito a cualquier lugar del mundo los dos solos, ¿te tinca o no?, Cuéntame”.

Luego de viralizado el registro, la modelo asistió como invitada nuevamente al programa “Sígueme y te Sigo”, donde aseguró que “estoy cansada de que traten de mala manera a las mujeres que trabajamos con nuestra imagen (…) yo me puedo pagar el pasaje al lugar del mundo que yo quiera”.

