Valparaíso vuelve a vivir ceremonia de Juramento a la Bandera tras 16 años de ausencia: acto incluirá a colegios desde 2027

Con la presencia de autoridades civiles y militares, además de vecinos que llegaron hasta las inmediaciones del Congreso Nacional, Valparaíso fue escenario este jueves 9 de la tradicional ceremonia de Juramento a la Bandera, actividad con la que el Ejército de Chile conmemora el Combate de La Concepción, ocurrido el 9 y 10 de julio de 1882.

Aunque la ceremonia principal se desarrolló en la región Metropolitana y fue encabezada por el Presidente José Antonio Kast, en la Ciudad Puerto el acto marcó el regreso de esta conmemoración al espacio público.

En ese contexto, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, señaló estar "muy emocionado porque después de 16 años, que vuelva este Juramento a la Bandera a las calles de Valparaíso ciertamente que es un honor, además de poder dirigir esta ceremonia".

Asimismo, explicó que "hemos conversado con el general y con el director, para que el próximo año lo abramos a los colegios, para que esta ceremonia tan importante para el Ejército se extienda al resto de la ciudadanía".

En esa línea, indicó que "sabemos el compromiso de la comunidad estudiantil de sumarse a los desfiles y el próximo año está el compromiso de incorporar a los estudiantes y a las bandas de Valparaíso y de cada una de las ciudades donde se haga esta ceremonia".

También subrayó que "era ahora el momento de sacar a la gente a la calle, por este relacionamiento del regimiento con Valparaíso", precisando que "lo mismo ocurre en Quillota y en San Felipe donde hay una identidad y hay un cariño por su regimiento".

Junto con ello, enfatizó que "el Ejército no solamente está en la defensa del país ante un conflicto bélico, sino que también cumplen un rol frente a las distintas catástrofes. El Regimiento Maipo tiene un rol destacado. De hecho, sus dependencias las usamos cuando hay emergencias. Entonces nos importa y nos interesa esta directa vinculación entre el regimiento, el Ejército y la ciudadanía".

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