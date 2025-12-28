Trump dialoga con Putin sobre Ucrania previo a reunión clave con Zelenski

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo este domingo una conversación telefónica con su par ruso, Vladimir Putin, centrada en las negociaciones de paz para Ucrania, a pocas horas de reunirse con el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski en Florida.

A través de su red social Truth Social, Trump calificó el diálogo como “bueno y muy productivo”, señalando que la llamada tuvo lugar antes del inicio de la reunión con Zelenski, programada para esta tarde en su residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach.

El jefe de la Casa Blanca no entregó mayores detalles sobre el contenido específico de la conversación, limitándose a confirmar que el encuentro con el presidente ucraniano comenzará a las 13:00 horas locales, lo que corresponde a las 15:00 horas en Chile.

Desde Moscú, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, confirmó la conversación telefónica, precisando que se trata del primer contacto entre Trump y Putin desde el pasado 16 de octubre, y el noveno intercambio entre ambos líderes en lo que va del año.

Peskov agregó que, además del conflicto en Ucrania, la situación en Oriente Próximo también fue abordada durante el diálogo, aunque evitó entregar mayores antecedentes. La llamada se produce en un contexto de alta expectación internacional, marcado por los esfuerzos diplomáticos para destrabar el conflicto y por la reunión que Trump sostendrá con Zelenski en las próximas horas.

