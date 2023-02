Testigo de Nicolás Zepeda dijo haber visto a Narumi Kurosaki con vida

Said Keremi, testigo del chileno Nicolás Zepeda, aseguró haber visto a la estudiante japonesa Narumi Kurosaki con vida seis días después de su desaparición en la ciudad de Besançon, Francia, en diciembre de 2016.

Keremi presentará su relato durante la apelación de Zepeda, condenado por la justicia francesa a 28 años de cárcel por el asesinato de Kurosaki, además de tener que pagar una millonaria indemnización a la familia de la víctima.

La audiencia está agendada para el 21 de febrero y se espera que el jurado esté compuesto por 3 jueces y 9 ciudadanos, consignó el medio francés L’Est Républicain.

Según informó 24 Horas, Keremi afirmó haber visto a Kurosaki el 11 de diciembre de 2016 en un restaurant. "Entré y vi inmediatamente a un militar que había visto antes, acompañado de una joven asiática que lloraba. Me senté en la mesa de al lado y escuché lo que decían: la joven decía 'no me puedo quedar aquí, tengo miedo, él va a volver, me tengo que ir'. Puse atención y escuché que el militar dijo 'no te preocupes, conmigo estarás segura, soy un militar'", dice su relato.

Luego aseguró haber oído al acompañante decirle que se irían a Metz, momento en el cual aprovechó de dirigirse a la joven: “Le pregunto ‘¿cuál es tu nombre?’, y me dice ‘me llamo Narumi’, entonces le hago una broma y le digo ‘¿eres hermana de Naruto?’“.

“Si estás en problemas, dime y te puedo ayudar. Ella me dice que ‘no’, que muchas gracias, pero que se tenía que ir“, añadió.

El testigo indicó que intentó contactarse con la policía tras ver el caso en la prensa: “Llamé a la policía y les dije ‘escuchen, la mujer que está ahí no está muerta’, ‘¿cómo que no?’, me preguntan y les digo ‘yo hablé con ella el domingo 11 de diciembre y se fue en dirección a Metz’“.

“Me preguntaron si quería decirles otra cosa, que no les interesaba, ‘¿cómo que no les interesa si ella no está muerta? ¡Está viva!’, les dije, me dijeron que ya estaban en la pista de Nicolás Zepeda“, agregó, acusando que "ellos no quisieron tomar mi declaración".

PURANOTICIA