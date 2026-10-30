Universidad Católica vs. Universidad de Chile: ¡Cruza los dedos para el derbi más esperado del fútbol nacional!

El Clásico Universitario será lo más destacado de la jornada número 26 de la Primera División, el cual nos dirá quién podría obtener el cupo para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. 1xBet nos cuenta sobre este emocionante derbi que se llevará a cabo el 1 de noviembre a las 12:30 en el Claro Arena.

Batalla por la plata

Los Azules suman 48 puntos en 25 partidos y están en el segundo lugar de la tabla de posiciones de la liga chilena, mientras que la Universidad Católica se encuentra a 6 puntos de su archirrival con un partido menos. Es por esto que el resultado del Clásico Universitario podría determinar quién clasifica para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

Aún quedan cinco fechas más para el término de la temporada de la Primera División y, en teoría, ambos clubes tienen la posibilidad de disputar el título con Colo-Colo. El Cacique ha tenido solo un triunfo en sus cinco últimos encuentros y se enfrentará a varios partidos difíciles en la recta final de la temporada, incluyendo uno como local con Universidad Católica.

El mejor ataque vs. la mejor defensa

Los Cruzados han anotado 51 goles en 24 partidos, la mejor marca de la liga. Colo-Colo ha conseguido la misma cifra, pero con un partido más en el cuerpo. La principal arma ofensiva de la Universidad Católica es su capitán, Fernando Zampedri, el experimentado delantero que lidera la tabla de goleadores de la Primera División con 26 goles y tres asistencias. También contribuyen en gran parte al potencial ofensivo del equipo los extremos Justo Giani, Clemente Montes y Cristián Cuevas.

Los Azules cuentan con la mejor defensa de la liga solo con 20 goles en contra, casi la mitad que la Universidad Católica. Nicolás Ramírez y Matías Zaldivia han fortalecido el centro de la defensa, mientras que Marcelo Morales y Fabián Hormazábal han reforzado las bandas. El ataque de la Universidad de Chile tampoco debe ser subestimado, ya que el veterano Eduardo Vargas ha marcado 13 goles y ha dado 3 asistencias.

Los números hablan

El equipo de Fernando Gago ha recuperado su nivel y ha obtenido cuatro victorias en sus últimos cinco partidos de la liga, todas ellas por un margen de dos goles o más. Por su parte, la Universidad Católica vio cómo su racha ganadora de cuatro partidos en la Primera División llegaba a su fin, tras perder por 3-1 ante Unión La Calera. El resultado se vio influenciado por su enfrentamiento contra los Rojos en los octavos de final de la Copa Chile, donde Los Cruzados también sufrieron una derrota. No obstante, ahora pueden respirar con alivio y enfocarse en las últimas jornadas de la liga.

Desde los años 60, se han disputado 102 partidos del Clásico Universitario: 41 victorias para la Universidad Católica, 32 para la Universidad de Chile y 29 empates. Fernando Zampedri es el máximo goleador del derbi con 8 goles, la misma cantidad que ha marcado el legendario Marcelo Salas.

Es interesante señalar que los últimos tres Clásicos Universitarios han terminado con victorias de 1-0 para el equipo local. El precio de un error en este derbi es muy alto, por lo que los equipos se muestran cautelosos y construyen su juego desde la defensa, evitando riesgos innecesarios.

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La magia del Clásico Universitario nace del entusiasmo de los fanáticos en las gradas y los jugadores usan esa pasión como combustible para ofrecer una actuación espectacular. ¿Quieres ser parte del espectáculo? Cruza los dedos: 1xBet hace lo demás.

La plataforma ha preparado muchas sorpresas emocionantes para los seguidores de la Universidad Católica de cara a uno de los partidos clave de la temporada. Especialmente para el Clásico Universitario, se instalará cerca del estadio una escultura con forma de mano gigante que sostiene una moneda entre sus dedos entrecruzados, que estará pintada con los colores de la Universidad Católica. Todos los hinchas podrán atar un lazo con su cábala y frotar la moneda para tener buena suerte.

Como parte de la campaña para enganchar a los fanáticos, también hay muchospremiosbacanesquepuedenganar. Los aficionados quesigan a 1xBet en Facebook, X o Telegramtendrán la oportunidad de abrir una cápsula de predicción: cinco de ellas tendrán dos boletos cada una para el próximo partido en casa de Los Cruzados contra Deportes Limache, que se jugará el 8 de noviembre.

Además, todos tendrán la oportunidad de probar suerte en el juego “Cara o Sello”. Si llegas a ganar, podrás quedarte con la moneda y llevarte merch de 1xBet y de la Universidad Católica, entre otros premios increíbles.

Lo más destacado del evento será el sorteo final de diez súper premios: gadgets, un kit de Los Cruzados y vales para la tienda de fanáticos del club. Los nombres de los afortunados ganadores se darán a conocer durante el entretiempo del partido contra la Universidad de Chile. Solo podrán participar los usuarios que se hayan registrado en el sitio web oficial o en la app de 1xBet, así que no te pierdas esta oportunidad.

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