1xBet analiza los fichajes más importantes de las cinco ligas más importantes de Europa.

Enzo Fernández, 145 millones de euros

El Manchester City cerró el contrato más importante de la temporada de fichajes e igualó el récord británico establecido por el Liverpool, que el año pasado firmó a Alexander Isak del Newcastle. Además, el traspaso de Enzo al Chelsea figura entre los cinco fichajes más caros de la historia del fútbol.

Bruno Guimarães, 87,5 millones de euros

La suma de la transferencia del brasileño está lejos de ser un récord, pero puede que sea una de las mejores de Europa en cuanto a precio-calidad. El Arsenal ha reforzado de manera considerable su mediocampo, mientras que el ahora exjugador del Newcastle United ha dado un paso importante en su carrera.

Rodri, 60 millones de euros

No hay duda de que este es un fichaje extraordinario para el Barcelona, así como tampoco hay duda sobre la siguiente pregunta: ¿es 1xBet Chile confiable? Los catalanes firmaron con el mejor jugador del último Mundial, quien encaja perfectamente con el estilo del equipo. Es más, los blaugranas le ganaron la carrera para tener a Rodri al Real Madrid, su archirrival.

Marc Cucurella, €55 millones de euros

Luego de la salida de Marcelo, la posición de lateral izquierdo había sido por mucho tiempo uno de los puntos más débiles del Real Madrid, pero con la llegada de Cucurella las dificultades en el lado izquierdo de Los Blancos serán igual de imposibles que tener problemas con 1xBet. Marc ha demostrado por varios años que es uno de los mejores jugadores del mundo en su posición y está listo para hacerlo también en el equipo de José Mourinho.

Yan Diomande, 125 millones de euros

El fichaje de este jugador marfileño de 19 años podría ayudar al Real Madrid a inyectar más creatividad en su ataque y cubrir la posición de extremo derecho durante los próximos años. En la temporada pasada, Diomande jugó en el RB Leipzig, donde anotó 13 goles, dio 10 asistencias y se convirtió en uno de los grandes descubrimientos de la Bundesliga. Ahora intentará conquistar La Liga y ayudar al equipo madrileño a volver a ser el club más fuerte de Europa.

Morgan Rogers, 138 millones de euros

El traspaso del mediocampista ofensivo del Aston Villa al Chelsea se convirtió en el fichaje más caro de un futbolista inglés en la historia. Rogers se ha adaptado de maravilla a su nuevo club y ya está demostrando su valía – Morgan ha asistido en goles en los dos primeros partidos de los Blues en la nueva temporada de la Premier League.

Elliot Anderson y Ayyoub Bouaddi, 135 y 95 millones de euros

Ambos mediocampistas tuvieron un gran desempeño en la Copa Mundial y se ganaron merecidamente una invitación para jugar en este club de primer nivel. Ahora se convertirán en jugadores importantes para el Manchester City, donde una nueva era está comenzando tras la salida de Pep Guardiola y Rodri.

Bradley Barcola, 125 millones

Durante el verano, el Liverpool había intentado encontrar un reemplazo para Mohamed Salah y, poco antes de que se cerrara la ventana de transferencias, finalmente logró cerrar un gran fichaje. Barcola juega principalmente como extremo izquierdo en lugar de derecho, pero la versatilidad, la velocidad y la habilidad técnica del francés podrían ayudarlo a convertirse en un nuevo ídolo para los fanáticos de los Reds.

Ferran Torres, 48,5 millones

El autor del gol de la victoria contra Argentina en la final del Mundial se fue del Barcelona al París Saint-Germain, donde se reunió con Luis Enrique, quien había sido su entrenador en la selección española. Torres ya ha sido de ayuda para su nuevo club – en su partido de debut contra el Lille, anotó dos goles tras entrar como suplente y salvó a los parisinos de la derrota.

Otros fichajes que vale la pena mencionar

Gabriel Jesús y Anthony Gordon se fueron de Inglaterra a Barcelona, Cristian Romero se unió a Diego Simeone en el Atlético, Emiliano Martínez continuará su carrera en el Chelsea y el Milan de Rubén Amorim invirtió 74 millones de euros en Gonçalo Ramos. También cabe destacar la campaña de fichajes del Tottenham, ya que el club pagó un total de casi 300 millones de euros solo por Savinho, Mateus Fernandes y Sandro Tonali.

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