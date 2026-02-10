Sudamérica en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026: una presencia pequeña, pero histórica

Durante décadas, los Juegos Olímpicos de Invierno fueron un territorio casi exclusivo de Europa, Norteamérica y algunas potencias asiáticas. Sin embargo, Milano-Cortina 2026 marca un punto de inflexión silencioso pero significativo: Sudamérica estará representada como nunca antes, con delegaciones más amplias, disciplinas más variadas y atletas que ya no llegan solo para “estar”, sino para consolidar proyectos deportivos de largo plazo.

México, Brasil, Argentina y Chile encabezan esta nueva ola latinoamericana en deportes de invierno. Ninguno de estos países ha ganado aún una medalla olímpica invernal, pero todos llegan a Italia con historias, trayectorias y logros previos que explican por qué su presencia en Cortina no es anecdótica, sino el resultado de años de trabajo, migraciones deportivas, formación en Europa y profesionalización de estructuras nacionales. Este contexto también resulta clave para quienes analizan el evento desde una perspectiva comparativa, ya que entender el recorrido y el nivel real de cada delegación permite interpretar mejor escenarios y cuotas al ver las ofertas actuales, especialmente en mercados vinculados a apuestas deportivas internacionales.

UN PANORAMA GENERAL DE SUDAMÉRICA EN MILANO-CORTINA 2026

En conjunto, los países latinoamericanos suman entre 40 y 50 atletas, repartidos en más de 13 naciones, con especial concentración en esquí alpino, esquí de fondo, skeleton, bobsleigh, snowboard y patinaje artístico. Esta cifra puede parecer modesta frente a las grandes potencias, pero representa un máximo histórico para la región.

El cambio no es solo cuantitativo, sino cualitativo. Muchos de estos deportistas:

Compiten regularmente en Copas del Mundo

Se entrenan de forma permanente en Europa o Norteamérica

Ya cuentan con experiencia olímpica previa

Llegan con resultados relevantes a nivel continental y mundial

Este contexto explica por qué Milano-Cortina 2026 es visto, dentro de Sudamérica, como un punto de partida más que como un objetivo aislado.

FIGURAS DESTACADAS DE AMÉRICA LATINA EN DEPORTES DE INVIERNO

Donovan Carrillo – México, patinaje artístico

Donovan Carrillo se ha convertido en el rostro del invierno latinoamericano. Su clasificación a finales olímpicas en 2022 rompió una barrera histórica para México y para toda la región. Más allá de sus resultados, Carrillo es una figura cultural: ha logrado visibilidad mediática, apoyo institucional y, sobre todo, ha inspirado a una nueva generación de patinadores en países sin tradición en hielo.

Antes de Cortina 2026, Carrillo suma podios continentales, presencia constante en campeonatos mundiales y una narrativa clara: demostrar que el patinaje artístico latinoamericano puede ser sostenible y competitivo.

Sarah Schleper – México, esquí alpino

La historia de Sarah Schleper es única incluso dentro del olimpismo global. Con siete participaciones olímpicas, es la esquiadora alpina femenina de mayor edad en la historia de los Juegos. Representa a México y, en Milano-Cortina, competirá junto a su hijo Lasse Gaxiola, formando el primer dúo madre-hijo en esquí alpino olímpico.

Schleper fue medallista en Campeonatos del Mundo, múltiple ganadora en la Copa del Mundo y una pionera para atletas que extienden su carrera más allá de los estándares tradicionales.

Nicole Silveira – Brasil, skeleton

Brasil ha encontrado en Nicole Silveira a su atleta invernal más sólida de los últimos años. En Beijing 2022 fue la mejor brasileña de la historia en unos Juegos de Invierno y, desde entonces, ha subido al podio en Copas del Mundo y rozado el top-5 en campeonatos globales.

Su disciplina, el skeleton, exige precisión técnica, potencia física y una enorme capacidad mental. Silveira llega a Cortina 2026 como referencia continental y como símbolo del salto cualitativo del deporte de invierno brasileño.

BRASIL: LA DELEGACIÓN INVERNAL MÁS GRANDE DE SU HISTORIA

Con 14 atletas clasificados, Brasil presenta su mayor equipo olímpico invernal hasta la fecha. El país compite en cinco deportes diferentes, algo impensable hace apenas una década.

Entre los nombres más destacados se encuentra Lucas Pinheiro Braathen, esquiador alpino con resultados recientes en el circuito de Copa del Mundo y considerado uno de los talentos técnicos más refinados del equipo. A su lado, el veterano Edson Bindilatti aporta experiencia histórica en bobsleigh, con participaciones olímpicas desde principios de los años 2000.

Brasil también muestra crecimiento en:

Esquí de fondo femenino

Snowboard halfpipe

Bobsleigh masculino

Skeleton femenino

El enfoque brasileño es claro: construir continuidad, no depender de casos aislados y preparar una base sólida para ciclos olímpicos futuros.

ARGENTINA: TRADICIÓN ANDINA Y CONTINUIDAD OLÍMPICA

Argentina mantiene una presencia estable en Juegos Olímpicos de Invierno, con ocho atletas clasificadosprincipalmente en esquí alpino, esquí de fondo y luge. El país se apoya en su geografía andina y en centros de formación históricos como Bariloche y Ushuaia, además de atletas que entrenan en Europa.

Aunque sin medallas, Argentina ha logrado consolidar participaciones repetidas, algo clave para sostener programas deportivos invernales en una región donde el financiamiento sigue siendo un desafío.

CHILE EN MILANO-CORTINA 2026: CONTINUIDAD, LIDERAZGO Y TRANSICIÓN

Chile llega a Milano-Cortina 2026 con cuatro atletas, repartidos equitativamente entre hombres y mujeres, y con presencia en esquí alpino, esquí de fondo y esquí freestyle. Más allá del número, el equipo chileno representa una fase de transición generacional y de consolidación técnica.

Matilde Schwencke – esquí alpino

Matilde Schwencke se consolida como una de las principales referentes del equipo chileno en Milano–Cortina 2026. Especialista en descenso y super-G, ha desarrollado su carrera en el circuito europeo y firmó un debut olímpico significativo al finalizar en el puesto 27 del descenso femenino en el Tofane Skiing Center, logrando además el mejor resultado sudamericano de la prueba. En una competencia de alta exigencia técnica y con la presencia de la élite mundial del esquí alpino, Schwencke completó el recorrido con un tiempo de 1:43.31, confirmando su solidez competitiva. Su actuación cobra aún mayor relevancia tras la baja por lesión de Henrik von Appen, histórico referente masculino del esquí chileno, situándola como una figura central del equipo nacional y proyectando su liderazgo de cara a las siguientes pruebas del calendario olímpico, incluido el Súper Gigante.

Sebastián Endrestad – esquí de fondo

Endrestad representa la expansión chilena hacia disciplinas nórdicas, tradicionalmente dominadas por países del norte. Su presencia confirma que Chile no se limita al esquí alpino, sino que busca diversificar su desarrollo invernal.

Esquí freestyle y nuevo talento

El equipo se completa con una representante femenina en esquí freestyle y un esquiador alpino masculino, reflejando un enfoque equilibrado entre experiencia y proyección futura.

Chile no llega a Cortina 2026 con presión por resultados, sino con un objetivo más estratégico: mantener presencia olímpica, formar atletas competitivos y sostener un programa invernal estable en el tiempo.

MÁS QUE RESULTADOS: LO QUE SIGNIFICA CORTINA 2026 PARA SUDAMÉRICA

Para Sudamérica, Milano-Cortina 2026 no es solo una cita deportiva. Es:

Una validación de proyectos de largo plazo

Una vitrina para inspirar nuevas generaciones

Una demostración de que el invierno ya no es territorio exclusivo de unos pocos

Aunque las medallas aún no han llegado, la historia ya se está escribiendo. Cada clasificación, cada atleta y cada disciplina nueva amplían el mapa olímpico de la región.

Cortina 2026 no marcará el final de este camino, sino —muy probablemente— el comienzo de una nueva etapa para el deporte invernal sudamericano.

