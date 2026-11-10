Selección de Chile: qué esperar de los partidos amistosos contra Colombia

Con 1xBet vamos a analizar el estado de forma actual de la Roja y su postura frente a los próximos partidos contra un equipo fuerte, que tuvo un buen desempeño en la Copa del Mundo en Norteamérica.

¿ Cuándo se disputarán los partidos y dónde verlos ?

Se viene uno de los cruces más esperados por los hinchas. El primer encuentro se llevará a cabo este 13 de noviembre en Cali, Colombia, en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Días después, el segundo encuentro se jugará el 17 de noviembre en Santiago, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. Ambos partidos serán sintonizados a través de algunas plataformas y canales gratuitos como el canal de televisión abierta Mega y el servicio de streaming Mega GO.

Los últimos resultados del equipo

Tras el regreso del Mundial, Colombia se enfrentó a tres duelos internacionales amistosos. En el primero, Los Cafeteros empataron 1-1 con México. Luego, cayeron ante un imponente Paraguay con un sorprendente 1-0, a pesar de que la selección tuvo más posesión de la pelota (58 % contra 42 %) y más tiros a puerta (14 contra 5). Sin embargo, no todo fue amargura, ya que lograron descontar una victoria con Perú por 2-0.

Mientras que para la Roja el escenario no es del todo alentador. En su primer partido en su gira por Norteamérica contra Canadá, La Roja terminó teniendo problemas disciplinarios: tras la expulsión de Lucas Cepeda y Gabriel Suazo, la selección jugó solamente con nueve jugadores al minuto 50 y como resultado acabó perdiendo 1-0.

En su segundo duelo contra Estados Unidos, Chile se ilusionó y mostró un buen fútbol con un doblete. Sin embargo su rival no bajó los brazos y aprovechó los errores de defensa de nuestra selección permitiendo a los locales tomar el control del partido, y terminaron ganando 4-2. En cambio, el único duelo positivo de la gira fue el enfrentamiento con México, una nueva oportunidad para la Roja que mantuvo posesión de la pelota, contraatacó y defendió sólidamente el área de terreno y como resultado, nuestro equipo ganó 2-0.

Historial de enfrentamientos directos

Según el popular sitio web Transfermarkt, Chile y Colombia se han enfrentado 40 veces en partidos oficiales. Nuestra selección ha demostrado un buen fútbol con una ligera ventaja de 14 victorias frente a 12. Sin embargo, en sus últimos enfrentamientos La Roja no ha logrado superar una victoria frente a Los Cafeteros: 3 empates y 2 derrotas. Su último encuentro victorioso fue en los cuartos de final de la Copa América 2019. En ese partido, tras un espectáculo de alto voltaje no se pudo decidir el ganador ni siquiera tras la prórroga (0-0), y con una tanda de penales, nuestros jugadores vencieron con cinco tiros a cuatro.

Probable alineación de la Roja

Tras la remontada contra México, Nicolás Córdova entrenador de la Roja se mantendrá con el once inicial de cara al primer partido contra Colombia. Sin cambios drásticos, el guardameta Lawrence Vigouroux ocupará lugar en la portería. En la defensa central, formarán pareja Jonathan Villagra con Iván Román o Paulo Díaz, mientras que los puestos de laterales los ocupan el capitán Gabriel Suazo y Diego Ulloa, quien anotó contra Estados Unidos. Mientras que para el mediocampo y el ataque, hay varias opciones, pero es más probable que veamos a Vicente Pizarro, Felipe Loyola, Darío Osorio, Gonzalo Tapia y Maximiliano Gutiérrez, quien marcó goles contra Estados Unidos y México.

Termina Córdova con buen pie?

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¿Cordova el entrenador interino, será capaz de encontrar la motivación que necesita la Roja para llevarlos al éxito en los próximos encuentros? Es una pregunta difícil de saber, ya que los próximos duelos se jugarán en plenas elecciones presidenciales de la Federación Chilena de Fútbol, donde se elegirá un nuevo cuerpo técnico. Entre los principales candidatos para el puesto de entrenador están Manuel Pellegrini, Julen Lopetegui, Gustavo Álvarez, Nicolás Larcamón y Gustavo Quinteros. Esperamos que con el futuro entrenador, la Roja empiece una nueva era de triunfos históricos y logre, por fin, volver al Mundial.

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