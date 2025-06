¿Qué está pasando con la selección chilena?

La empresa internacional de apuestas 1xBet analiza el fracaso del combinado nacional en la clasificación para el Mundial 2026.

Derrota dolorosa y esperanzas truncadas

El partido contra Bolivia resultó un desastre total para Chile. La Roja permitió un gol tempranero, pero tras la expulsión de Lucas Chávez en el minuto 19, los chilenos superaron en número a sus rivales y dispusieron de una gran oportunidad para cambiar las tornas. Sin embargo, el equipo no supo aprovechar la ventaja. En el minuto 53, Francisco Sierralta también fue expulsado, por lo que ambos equipos tenían 10 hombres en el campo. Finalmente, Bolivia marcó un segundo gol al final del partido y se hizo con la victoria.

Esta derrota privó a la selección chilena incluso de una posibilidad matemática de clasificarse para el Mundial. Es más, éste será el tercer Mundial que se perderá La Roja.

Fracaso en la clasificación

De los 16 partidos de clasificación para el Mundial, la selección de Chile sólo consiguió ganar dos encuentros: contra Perú y Venezuela. Los enfrentamientos con Colombia, Paraguay y Ecuador, así como el segundo partido contra Perú, terminaron 0-0. Los chilenos perdieron el resto de los partidos, terminando en el fondo de la clasificación: 10º con 10 puntos.

Los dos partidos restantes, contra Brasil y Uruguay, ya no tienen relevancia. Ya se puede afirmar el fracaso total de nuestra selección en la clasificación para el Mundial.

Nombrar a Gareca fue un error

Después de 5 partidos de clasificación para el Mundial, el seleccionador Eduardo Berizzo dimitió y Ricardo Gareca fue nombrado en su lugar. El argentino apodado El Tigre parecía una excelente opción, dado su exitoso trabajo con la selección de Perú, a la que condujo a la plata y el bronce en la Copa América. Sin embargo, el nombramiento de Gareca fue un error, La Roja no logró pasar a los octavos de final de la Copa América en el verano de 2024 y perdió su primer partido de otoño de clasificación para el Mundial contra Argentina (0-3). Con Gareca, Chile solo ganó un partido, con dos empates y siete derrotas en la fase de clasificación para el Mundial.

El Tigre no encontró una formación adecuada: el 4-3-3 no funcionó con Argentina, el centro del campo, con un solo medio defensivo, Rodrigo Echeverría, falló. Para el partido contra Brasil, Gareca cambió al 4-2-3-1 y alineó a Esteban Pavez para ayudar a Echeverría. Esta decisión no cambió mucho las cosas, la Roja sufrió una derrota por 1-2. Contra Colombia, Echeverría jugó con Erick Pulgar, pero esto llevó a una derrota por 0-4 para los chilenos.

Gareca siguió experimentando con la plantilla, pero no consiguió encontrar un equilibrio entre ataque y defensa. Además, la moral también cayó, el equipo lució flojo en la cancha, y los jugadores no mostraron ningún deseo de luchar por el resultado.

Es difícil decir si cualquier otro entrenador habría tenido éxito, pero desde luego El Tigre no hizo un buen trabajo.

A diferencia de los problemas de la selección chilena, no hay 1xBet problemas. Se trata de una casa de apuestas fiable que ofrece las cuotas más altas y más de 250 métodos de retiro, incluyendo sistemas bancarios, monederos electrónicos y criptomonedas.

Nadie puede sustituir a la generación dorada

A mediados de la década pasada, la selección de Chile ganó dos veces consecutivas la Copa América. En aquella época, el equipo contaba con estrellas internacionales como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Gary Medel y otros. El tiempo pasó y la generación dorada del fútbol chileno envejeció. La ausencia de la Roja en los Mundiales de 2018 y 2022 hacía pensar que el equipo necesitaba sangre fresca. Al final, el cambio generacional decepcionó a todos. Las veteranas estrellas no mostraron su antiguo nivel de juego, mientras que los recién llegados no parecen dignos sustitutos.

¿Y ahora qué?

Otro capítulo decepcionante en la historia del fútbol chileno ha terminado. Hay que pasar página y avanzar hacia el futuro, con un nuevo seleccionador, nuevos talentos y nuevas esperanzas. Seguro que la Roja recuperará su poderío de antaño y volverá a sorprender al mundo del fútbol.

Interesados no sólo en la selección chilena sino también se preguntan ¿Quién es dueño de 1xBet? La empresa está registrada en la Unión Europea y cuenta con una licencia internacional obtenida en Curazao, uno de los principales centros de certificación de apuestas. La marca internacional investiga cuidadosamente los intereses de los apostadores en cada país sudamericano y ofrece una variedad de opciones de apuestas en eventos deportivos locales, así como emocionantes promos con valiosos premios.

PURANOTICIA