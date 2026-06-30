Proyecto de casinos online en Chile se retrasa por nuevas conversaciones técnicas

El avance de la regulación de casinos online en Chile enfrenta un nuevo obstáculo. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados ha decidido extender el plazo de análisis del proyecto de ley que busca establecer un marco normativo para las apuestas en línea, luego que surgieran diferencias técnicas entre parlamentarios y representantes del Ministerio de Hacienda sobre aspectos clave de la implementación.

La decisión, anunciada el pasado martes por el diputado Jorge Alessandri, presidente de la comisión, responde a la necesidad de resolver dudas sobre el sistema de fiscalización propuesto y los mecanismos de protección al consumidor. El proyecto, que ingresó a tramitación en marzo del año pasado, contempla la creación de un registro nacional de operadores y la aplicación de impuestos específicos para plataformas de juego en internet. La urgencia tiene un trasfondo claro, ya que operadores como bet 365 casino han mostrado que los usuarios chilenos buscan opciones seguras y reguladas para sus actividades de ocio en línea, lo que presiona al legislador a ordenar el mercado cuanto antes.

Puntos de fricción en el debate parlamentario

Las principales discrepancias se centran en la tasa impositiva que deberán pagar los operadores. Mientras el Ejecutivo propone un gravamen del 20% sobre los ingresos brutos, algunos parlamentarios consideran que esta cifra debería elevarse al 25% para equipararse con otros países de la región. Argentina, por ejemplo, aplica tasas que oscilan entre el 15% y el 41% dependiendo de la jurisdicción provincial.

Otro tema que genera controversia es la definición de "juego responsable" en el entorno digital. Expertos en adicciones han solicitado que se establezcan límites obligatorios de depósito y tiempo de juego, similar a lo que ocurre en mercados regulados como España o el Reino Unido. La industria del entretenimiento digital ha experimentado un crecimiento considerable en los últimos años, y esa expansión ha empujado al legislador a acelerar la normativa local.

Experiencias internacionales como referencia

Los legisladores han solicitado al equipo técnico del Ministerio de Hacienda que elabore un informe comparativo sobre modelos regulatorios exitosos. Países como Colombia y México han implementado sistemas de licencias que generan ingresos fiscales significativos sin comprometer la protección de los usuarios.

La diputada Patricia Rubio señaló que resulta fundamental estudiar casos donde la regulación ha fracasado por falta de recursos de fiscalización. "No podemos aprobar una ley que después no tengamos capacidad de hacer cumplir", advirtió durante la última sesión de la comisión.

Impacto económico y expectativas del sector

El mercado no regulado de apuestas online en Chile mueve aproximadamente 800 millones de dólares anuales, según estimaciones de la Asociación Chilena de Empresas de Entretenimiento. La formalización de este sector podría generar ingresos fiscales cercanos a los 150 millones de dólares en el primer año de implementación.

Representantes de la industria del turismo y el entretenimiento han manifestado su preocupación por el retraso. Temen que la demora beneficie a operadores extranjeros sin presencia legal en el país, que continúan captando clientes chilenos sin cumplir obligaciones tributarias locales.

Próximos pasos legislativos

La Comisión de Hacienda acordó realizar tres sesiones extraordinarias durante julio para escuchar a expertos internacionales y organizaciones de consumidores. Según información publicada por La Tercera, el objetivo es despachar el proyecto a sala antes del receso de fiestas patrias, aunque algunos parlamentarios consideran que el proceso podría extenderse hasta octubre.

El diputado Alessandri confirmó que se invitará a representantes de la Superintendencia de Casinos de Juego para evaluar si esta institución cuenta con la capacidad técnica para asumir la fiscalización del mercado digital, o si será necesario crear un organismo específico.

PURANOTICIA