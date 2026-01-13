Los sueldos más altos del fútbol chileno en 2025–2026: poder económico, jerarquía deportiva y contexto real

El debate sobre los salarios en el fútbol chileno suele estar cargado de emoción, pero para un análisis serio es imprescindible separar percepción de realidad. En la temporada 2025–2026, los jugadores chilenos mejor pagados responden a un patrón muy claro: figuras consolidadas de la selección nacional, con trayectoria internacional, que concentran valor deportivo, simbólico y comercial, ya sea militando en el extranjero o en los clubes más poderosos del país.

Expresar los ingresos en pesos chilenos mensuales, como referencia común, permite una comparación homogénea y evita distorsiones cambiarias. Esta estandarización resulta clave para interpretar correctamente el peso real de cada cifra y su impacto en el mercado.

Las cifras analizadas corresponden a contratos vigentes a inicios de 2025 y, salvo indicación contraria, no incluyen bonos por rendimiento, premios ni variables, lo que refuerza su carácter conservador.

El liderazgo desde el exterior: Erick Pulgar y la élite internacional

Erick Pulgar – Flamengo

178 millones de pesos chilenos mensuales

Erick Pulgar encabeza con claridad el ranking de futbolistas chilenos mejor remunerados. Su salario en Flamengo no es una anomalía, sino el reflejo de su estatus dentro del fútbol brasileño y sudamericano. Pulgar no es un refuerzo más: es pilar estructural del mediocampo, titular recurrente en un club con exigencias continentales y presión constante por títulos.

Desde lo táctico, su valor reside en la lectura defensiva, la capacidad de sostener bloques altos y la fiabilidad en salida de balón bajo presión. Flamengo paga por seguridad competitiva, no por proyección. En términos económicos, su contrato lo sitúa muy por encima de cualquier salario pagado en Chile y confirma que el verdadero techo salarial para un futbolista chileno sigue estando fuera del país.

El poder local: Colo-Colo como eje salarial del fútbol chileno

Arturo Vidal – Colo-Colo

114–116 millones de pesos mensuales

Arturo Vidal es el jugador mejor pagado del fútbol chileno y el principal argumento económico de Colo-Colo. Su salario no se explica únicamente por rendimiento en cancha, sino por impacto institucional, mediático y simbólico. Vidal eleva audiencias, patrocinios y visibilidad internacional; su sueldo es, en gran medida, una inversión de marca.

En lo deportivo, sigue aportando liderazgo, intensidad y jerarquía en partidos clave. Aunque su etapa física no es la de Europa, su presencia condiciona al rival y ordena al equipo. Colo-Colo no solo paga por minutos jugados, sino por autoridad competitiva.

Claudio Aquino – Colo-Colo

83 millones de pesos mensuales

Aquino se posiciona como uno de los extranjeros mejor pagados del campeonato. Su salario responde a su rol creativo, regularidad y capacidad para sostener el juego ofensivo. No es un fichaje de marketing, sino de productividad directa, algo que explica su posición en el escalón salarial alto del torneo.

Javier Correa – Colo-Colo

70 millones de pesos mensuales

Delantero de referencia, su sueldo se justifica por goles, presencia en el área y fiabilidad en contextos de presión. En el fútbol chileno, los atacantes decisivos siguen siendo un bien escaso, lo que eleva su valor contractual.

Brayan Cortés – Colo-Colo

60 millones de pesos mensuales

El caso de Cortés es significativo: los arqueros rara vez figuran en los primeros puestos salariales. Su contrato refleja estabilidad, liderazgo defensivo y continuidad como titular, además de su presencia recurrente en la selección.

Mauricio Isla – Colo-Colo

37 millones de pesos mensuales

Aunque en la parte baja del top 10, su salario responde a experiencia internacional, polivalencia y profesionalismo. No es un contrato de proyección, sino de control de riesgo deportivo.

Universidad Católica: salarios altos con lógica estructural

Fernando Zampedri – Universidad Católica

70 millones de pesos mensuales

Zampedri es un caso paradigmático: goleador constante, impacto inmediato y dependencia ofensiva total del equipo. Su salario es alto, pero proporcional a su producción. En términos de costo-beneficio, ha sido uno de los contratos más eficientes del fútbol chileno reciente.

Eugenio Mena – Universidad Católica

50 millones de pesos mensuales

Lateral experimentado, su sueldo refleja jerarquía y fiabilidad táctica. No es un jugador de rotación, sino un elemento estructural en fases defensivas y de salida.

Gary Medel – Universidad Católica

45–50 millones de pesos mensuales

Medel representa un perfil similar al de Vidal en menor escala: liderazgo, carácter y experiencia. Su salario actual es inferior al de su etapa europea, pero sigue siendo alto para el contexto local. Católica paga por orden competitivo y mentalidad ganadora.

Universidad de Chile: reconstrucción con salarios controlados

Leandro Fernández – Universidad de Chile

43 millones de pesos mensuales

Jugador ofensivo, desequilibrante y con peso en el último tercio. Su salario lo sitúa en la franja alta del club, aunque lejos de los líderes del campeonato. Refleja una política de control financiero más restrictiva.

Charles Aránguiz – Universidad de Chile

40 millones de pesos mensuales

El regreso de Aránguiz tiene un valor simbólico enorme. Su salario es relevante, pero moderado en comparación con su trayectoria. La U apuesta más por el equilibrio institucional que por la competencia salarial directa con Colo-Colo.

Figuras históricas aún vigentes en el exterior

Guillermo Maripán – Europa

120 millones de pesos mensuales (estimado)

Maripán se mantiene como uno de los defensores chilenos mejor pagados en Europa. Su valor salarial responde a continuidad en ligas de alto nivel, experiencia internacional y fiabilidad defensiva. Aunque no siempre mediático, su perfil es altamente apreciado por entrenadores.

Alexis Sánchez – Europa

95–123 millones de pesos mensuales

En la fase final de su carrera, Alexis sigue percibiendo un salario elevado gracias a su trayectoria, profesionalismo y capacidad de impacto puntual. Ya no se paga por proyección, sino por nombre, experiencia y capacidad de decidir partidos específicos.

Lectura global: qué nos dice esta estructura salarial

El verdadero techo salarial está fuera de Chile.

Ningún club local puede competir con los contratos de Brasil o Europa para jugadores consolidados. Colo-Colo domina el mercado interno.

Con cinco jugadores en el top 10, concentra poder económico y simbólico. Los salarios reflejan pasado más que futuro.

La mayoría de los contratos más altos corresponden a jugadores veteranos, no a jóvenes en desarrollo. El fútbol chileno paga jerarquía, no riesgo.

Los clubes prefieren invertir fuerte en nombres seguros antes que en apuestas de alto potencial.

Una élite salarial que define el presente, no el mañana

El mapa salarial del fútbol chileno en 2025–2026 muestra un ecosistema conservador, donde el dinero se concentra en figuras consolidadas y líderes históricos. Desde una perspectiva experta, esto garantiza estabilidad competitiva a corto plazo, pero limita la capacidad de retención y valorización de talento joven.

Mientras ligas vecinas comienzan a pagar por proyección y reventa, Chile sigue pagando por historia y jerarquía. Entender esta dinámica no es solo analizar sueldos: es comprender el modelo económico real del fútbol chileno actual, con sus virtudes, límites y desafíos estructurales de cara al futuro.

