Los juegos preferidos por los chilenos al apostar en casinos online

Los casinos online en Chile se han convertido en el entretenimiento favorito de muchas personas. Han pasado de ser una alternativa curiosa a los casinos online físicos a toda una tendencia masiva, ya que el número de jugadores crece cada año. Este fenómeno responde a la comodidad de jugar desde casa (o desde el propio celular), pero también a la llegada de nuevos operadores, promociones interesantes y experiencias personalizadas en el mercado chileno. Los jugadores tienen claras sus preferencias y son la ruleta, las tragamonedas y el póker los juegos favoritos.

El crecimiento de los casinos online durante el último año

El interés por los casinos online en Chile lleva años en aumento. Fue la pandemia la que les dio el impulso más fuerte debido a la cuarentena y a la imposibilidad de salir de casa, pero una vez que se terminó ese período, la tendencia no frenó. Al contrario, el juego online siguió creciendo de manera sostenida.

El único cabo suelto que queda en Chile para que los casinos online tengan cifras más positivas es el de la regulación. Por suerte, las cosas están avanzando, aunque sea lentamente. El Senado aprobó en general el proyecto de ley para regular las plataformas de apuestas en línea, y ahora queda que se estudien bien las medidas y que se implemente lo antes posible.

Un mercado más regulado y transparente atraería a más inversores (casinos online) y también a más jugadores. Además, sería muy beneficioso para el país a nivel de impuestos. La Superintendencia de Casinos de Juego sería el organismo que estaría detrás de este control, una labor que ya desempeña actualmente con los casinos físicos.

Las regiones sureñas prefieren los casinos virtuales

Un dato que ciertamente llama la atención del crecimiento de los casinos online es que son las regiones del sur de Chile las que lideran la búsqueda. Sitios como Aysén, Magallanes y Los Ríos alcanzaron en Google Trends su valor máximo, superando incluso a regiones más pobladas (como la Metropolitana o Valparaíso).

Este fenómeno tan curioso es fácil de entender. Por ejemplo, en el sur del país, solo hay un casino presencial por región, mientras que en Valparaíso existen tres. Para jugar a este tipo de juegos, los chilenos se tendrían que desplazar demasiado. Por eso, debido a esta escasez de casinos físicos, la única opción que les queda es recurrir a los casinos online.

Otro aspecto importante es que en el sur las condiciones climáticas invitan a pasar más tiempo en casa. Las temperaturas son más bajas y las lluvias más frecuentes, así que el entretenimiento online resulta una opción mucho más atractiva.

Aparte, tenemos la conexión digital. Estas regiones presentan una geografía desafiante y, hace unos años, muchas personas aún no tenían acceso a Internet. Hoy en día, se disfruta de la alta velocidad en casi todas partes, y esto ha permitido que muchas más personas puedan acceder a estas plataformas.

Ruleta, slots y póker: los juegos favoritos de los chilenos

Los casinos online cuentan con miles de juegos, pero hay tres que destacan por encima de todos: la ruleta, las tragamonedas y el póker virtual.

La ruleta online es el juego más buscado en el mercado chileno. Su principal atractivo radica en que se trata de un juego muy simple y fácil de entender, rápido y con premios frecuentes. La versión europea es la favorita de los chilenos, ya que ofrece mejores probabilidades que la versión americana. Además, las mesas con dealers en vivo se han vuelto muy populares, porque permiten jugar en tiempo real como si se estuviera en la sala de un casino.

Las tragamonedas online (o slots) ocupan el segundo lugar. De hecho, representan cerca del 65 % de toda la actividad en casinos virtuales. En este caso, los jugadores tienen una enorme variedad de temáticas y diferentes tipos de juegos para elegir, con jackpots y bonos interesantes. Muchos de estos juegos se adaptan a la cultura chilena para hacerlos más atractivos al público local.

Por último, el póker online es el juego de cartas favorito de los chilenos. Se puede acceder a torneos en línea, mesas de diferentes niveles y presupuestos, y versiones rápidas. No tiene la misma popularidad que la ruleta y las slots, pero es un juego que tiene una base fiel de usuarios que valoran, especialmente, el reto intelectual que implica.

(Imagen: iStock)

PURANOTICIA