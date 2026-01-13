Las nuevas propuestas políticas tienen como objetivo modernizar el marco regulatorio de los casinos online en Chile

Chile atraviesa un momento de gran debate político por la regulación de todo el sector digital. Esta modernización del marco legal en los casinos y plataformas de juego, quiere dejar atrás la ilegalidad para dar confianza a todos los jugadores y recaudar con los impuestos oportunos. La aceleración de tener una ley de este estilo se debe al incremento de usuarios del juego y la llegada de muchas plataformas extranjeras al país. Ahora, toca fiscalizar, regular y aprovechar económicamente esta industria para eliminar los vacíos legales existentes.

Un escenario digital que exige cambios urgentes

El proyecto para regular el juego online no sólo aparece para cubrir un vacío, sino para regular el crecimiento acelerado de las nuevas plataformas de juegos. Esta expansión existente en los casinos online Chile impulsado por juegos como el póker o los e-sports hizo que se aceleraran los tiempos. La idea es poner reglas claras ya que hasta el momento los operadores de juego en Chile no tienen ningún tipo de regulación. Así, plataformas internacionales con dudosa licencia llegaron al país con fuertes campañas de marketing, siendo algunas incluso ilegales.

De un “mercado gris” a un modelo ordenado y supervisado

Como decíamos, hasta el día de hoy, la mayor parte de los casinos online que operan en Chile lo hacen con licencias extranjeras. Esto quiere decir que no tienen ningún tipo de obligación de tributar en el país por lo que sus obligaciones son diferentes a las de los casinos físicos.

Las nuevas propuestas buscan terminar con este escenario mediante:

Licencias obligatorias : brindar licencias a cada plataforma a través de la Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar .

Reglas estrictas de transparencia : aquí se incluye también la realización de auditorías cada cierto tiempo.

Trazabilidad financiera : una supervisión clara por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del país.

Protección al jugador : crear herramientas que cuiden al usuario con límites de depósito, herramientas de autoexclusión, verificación de la identidad, etc.

Todo esto con el objetivo de alinear a Chile con los estándares internacionales del juego como sucede en España o en Reino Unido.

Las prioridades políticas que impulsan la modernización

Tanto el Gobierno como los bloques parlamentarios coinciden en que hace falta una modernización del marco regulatorio del juego online. Todo ello con el fin de proteger a los consumidores. Estas propuestas se basan principalmente en tres prioridades:

1. Aumentar la recaudación fiscal de manera estable

Chile vive momentos en donde los ingresos públicos requieren de nuevas fuentes. Y una de ellas es sin lugar a dudas la industria online. A la hora de formalizar la ley, se hace el ajuste impositivo que permitirá financiar programas sociales, pensiones y educación.

2. Combatir el juego ilegal y proteger a los usuarios

La llegada de plataformas internacionales dejó a los jugadores sin ningún tipo de protección frente al fraude. Eso hace que puedan aparecer problemas en el pago. Estas nuevas propuestas implican la obligatoriedad de la verificación de la identidad, controles de acceso a menores, entre otros. Además, se evalúa crear un Registro Nacional de Jugadores Excluidos.

3. Fortalecer la institucionalidad Estatal

La Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar es uno de los mayores pilares para esta aplicación. A ellos se le otorgará el poder para renovar o revocar licencias, coordinarse con el SII, Aduanas y la UAF, imponer multas, entre otros.

Hacia una regulación moderna, competitiva y segura

Todas estas nuevas propuestas tienen un punto en común y es el hecho de establecer a Chile en un entorno de regulación segura y formal del juego. El desafío está ahora en afinar al máximo todo el diseño para atraer inversión y garantizar que sea un mercado transparente.

El proyecto aún sigue avanzando y se espera que en este 2026 se defina su aplicación y se dé el salto hacia el marco regulatorio actualizado.

PURANOTICIA