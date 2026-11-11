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Colo-Colo a un paso del título

En la jornada número 26, El Cacique deleitó a su fanaticada local con una impresionante goleada a la Universidad de Concepción. Antes del entretiempo, el delantero Javier Correa ya había marcado cuatro goles y el partido terminó con una victoria para Colo-Colo por 6-1. El resultado le sumó un total de 58 puntos al equipo de Fernando Ortiz y con cuatro partidos restantes, le lleva diez puntos de ventaja a su rival más cercano, la Universidad de Chile.

Colo-Colo ya podría asegurarse el título en su próximo partido contra Ñublense. Para lograrlo, debe ganar y, de ser así, los resultados de sus rivales no importarían.

Ñublense se encuentra en la mitad de la tabla y ha sufrido cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos. El equipo de Ortiz llega al encuentro como el claro favorito y cuenta con un equipo más fuerte que su oponente. El enfrentamiento se realizará en Chillán, donde los locales tendrán el apoyo apasionado de los hinchas desde las gradas, por lo que Colo-Colo no debe esperar tenerla fácil. Aún así, El Cacique tiene todo para asegurarse el título el 8 de noviembre.

Universidad de Chile, los rivales más cercanos

Una impresionante racha ganadora entre las jornadas 22 y 25 le permitió a La U aprovechar los tropiezos de Colo-Colo y reducir la brecha con los líderes de dieciséis a siete puntos. Los Azules estuvieron cerca de reavivar la lucha por el título, pero su derrota ante la Universidad Católica en el último partido terminó con sus esperanzas de terminar primeros. El encuentro en el Claro Arena fue una batalla dura que se decidió con un único gol de Clemente Montes.

La Universidad de Chile tiene 48 puntos y es capaz de ganar todos sus partidos restantes. Sin embargo, la probabilidad de que Colo-Colo no logre sumar tres puntos en sus últimos cuatro partidos y pierda el liderazgo es extremadamente baja.

La Universidad Católica sigue en la contienda

El club santiaguino, cuyo socio oficial es 1xBet, sigue en la carrera por el título. La victoria sobre la Universidad de Chile en la jornada 26 llevó a Los Cruzados a los 46 puntos, dejándolos con una posibilidad de ganar el campeonato si sacamos la calculadora. Para igualar el nivel de Colo-Colo en la tabla y enfrentarse a ellos en un desempate por el título, la Universidad Católica debe ganar los cuatro partidos que le quedan, mientras que El Cacique debe perder los suyos. La U, que ocupa el segundo lugar, también tendría que equivocarse, pero es difícil que un escenario así ocurra.

El Cacique podría consolidar su estatus como el club más exitoso de Chile

Si Colo-Colo gana la Liga de Primera esta temporada, se convertirán en campeones nacionales por trigésima quinta vez en su historia. Los Albos están muy por delante de otros clubes en este aspecto, ya que la Universidad de Chile tiene 18 títulos de liga y la Universidad Católica 16.

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