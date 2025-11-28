Huachipato vs Universidad Católica: penúltima parada rumbo al desenlace

El campeonato de la Primera División de Chile entra en su recta final, y el partido que acapara todas las miradas en la jornada 29 se juega el 29 de noviembre, cuando Huachipato reciba a Universidad Católica en el Estadio CAP Acero.

Huachipato salió del bache

La campaña de Huachipato ha tenido dos momentos realmente complejos. En la primera mitad del torneo, el equipo de Jaime García sufrió cinco derrotas consecutivas, y en la segunda volvió a encadenar tres caídas seguidas. El 25 de octubre, los Negriazules empataron 1–1 ante un Deportes Iquique urgido por el descenso; desde ahí, encadenaron tres victorias con un global de 4–1.

Tras 28 fechas, los locales marchan novenos con 41 puntos. Están a solo tres unidades del séptimo puesto de Colo Colo, por lo que siguen con vida en la lucha por un cupo a la Copa Sudamericana.

Universidad Católica pelea por el segundo lugar

El segundo lugar no solo significa ser vicecampeón de Chile, también garantiza acceso directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Con dos jornadas por disputarse, Universidad Católica ya no tiene chances reales de alcanzar al líder Coquimbo Unido, pero sostiene una ventaja de tres puntos sobre Universidad de Chile, que es tercera.

De mediados de agosto a inicios de noviembre, Los Cruzados firmaron una racha brillante de siete triunfos al hilo, incluida una contundente victoria 4–1 frente al campeón defensor, Colo Colo. Este mes cayó 0–2 ante O’Higgins, pero luego derrotó a La Serena (1–0) y superó a Palestino (2–1).

Historial entre ambos

El duelo de la primera rueda terminó con un ajustado 1–0 para Universidad Católica. El único tanto lo convirtió Fernando Zampedri desde el punto penal al minuto 53. Además, la UC llega con una estadística clara a su favor: no pierde ante Huachipato en sus últimos cuatro enfrentamientos.

Cuotas para los mercados principales

Las cuotas para los resultados tradicionales son: W1 – 3.29, Empate – 3.28, W2 – 2.15. Los momios previos reflejan un leve favoritismo para la visita. En el mercado de ambos equipos anotan, el sí paga 1.79 y el no, 1.92. El over 2.5 está en 2.02, mientras que el under 2.5 cotiza en 1.75.

