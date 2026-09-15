Cada país tiene historias que hace tiempo dejaron de ser solo eso, ya que se convirtieron en parte de la memoria colectiva – de esa que se transmite de generación en generación y que rara vez es cuestionada. Chile tiene muchas de esas y algunas de ellas son particularmente interesantes de recordar junto a 1xBet.

Incluso, nuestra celebración de las fiestas patrias se basa en un hermoso mito histórico. El 18 de septiembre es tradicionalmente considerado como el Día de la Independencia, a pesar de que en 1810 el país solo dio el primer paso para tener un gobierno autónomo y la independencia propiamente tal no fue declarada hasta febrero de 1818. No hay nada malo en eso, en la memoria popular siempre prevalece el hecho más significativo y no una fecha exacta establecida en los archivos históricos.

Nos hemos acostumbrado a tratar nuestra historia deportiva de la misma manera; muchos hechos están tan arraigados en nuestra memoria colectiva que los detalles se han ido borrando con el tiempo. Decidimos recordar varias de estas historias y descubrimos que algunas son muy diferentes cuando las examinamos más de cerca.

¿ Quién fue el primer chileno en convertirse en número uno del mundo ?

¿Tu respuesta fue Marcelo Ríos? Estás en lo correcto si hablamos de la clasificación oficial de ATP, pero hay una salvedad importante: 61 años antes, una mujer llamada Anita Lizana se convirtió en la número uno del mundo.

El 30 de marzo de 1998, Marcelo Ríos se convirtió en el jugador número uno del mundo, pasó seis semanas en lo más alto de la clasificación del tenis e hizo historia al convertirse en el primer sudamericano y latinoamericano en llegar al primer puesto de la ATP.

Pero allá por 1937, la tenista chilena Anita Lizana ganó el U.S. National Championships, el torneo que más tarde se convertiría en el US Open, y se convirtió en la primera latinoamericana en ganar un título de Grand Slam en individuales.

Entonces, ¿por qué casi nunca se le menciona como jugadora número uno del mundo? La respuesta es simple: no había un sistema oficial de WTA en ese tiempo, por lo que el puesto número uno de Lizana se basaba en las valoraciones otorgadas por los periodistas, no en una clasificación oficial en el sentido concreto del término.

¿A qué deporte se le ha otorgado el estatus de deporte nacional en Chile?

La pregunta parece tan obvia que cuesta pensar en otra cosa. Chile es un país de fútbol, por lo que esa debe ser la respuesta, ¿cierto? La verdad, no es tan sencillo.

El 10 de enero de 1962, el Consejo Nacional de Deportes y el Comité Olímpico de Chile reconocieron oficialmente el rodeo como deporte nacional. Curiosamente, esto no se consagró en una ley específica, sino a través de un documento oficial emitido por las organizaciones pertinentes. Desde entonces, su estatus legal se ha convertido en tema de debate y de iniciativas gubernamentales y el parlamento sigue trabajando en el asunto (en 2023 se presentó un proyecto de ley).

Así que el fútbol puede ser la mayor atracción de los estadios chilenos, pero el rodeo tiene el título histórico oficial.

¿Un chileno realmente inventó la chilena ?

La respuesta correcta es: no sabemos con certeza. La tijereta tiene distintos nombres en Latinoamérica y alrededor del mundo, pero en Chile se llama la chilena. Su historia se asocia con mayor frecuencia a Ramón Unzaga Asla, quien nació en Bilbao, se mudó a Chile y jugó por Talcahuano.

De acuerdo con una versión, Unzaga realizó por primera vez la espectacular chilena en el Estadio El Moro a principios del siglo XX. Sin embargo, sigue siendo un debate quién inventó esta jugada.

Por ejemplo, en Perú, el mismo movimiento se llama chalaca y los habitantes de Callao afirman que ya lo utilizaban a finales del siglo XIX durante los partidos contra marineros británicos visitantes. Este debate se ha mantenido vivo durante décadas y, aunque en Talcahuano hay un monumento a Unzaga y un estadio lleva su nombre, la historia de ese tiro sigue siendo un tema sin resolver en la cultura del fútbol.

¿ Qué récord deportivo mundial ha mantenido Chile por más de 70 años ?

La respuesta parece casi sacada de una película. El 5 de febrero de 1949, en Viña del Mar, el capitán Alberto Larraguibel y su caballo Huaso saltaron 2,47 metros. Esto se convirtió en un récord mundial de salto alto en los deportes ecuestres y sigue sin ser superado hasta el día de hoy.

El récord anterior era de 2,44 metros. Tras el intento de Larraguibel, la barra se elevó solo tres centímetros, pero eso resultó ser un hito histórico. Han pasado décadas desde entonces y no se ha establecido ningún nuevo récord oficial.

¿Fue Chile el único país iberoamericano que participó en los primeros Juegos Olímpicos ?

No hay una respuesta definitiva. Chile considera que Luis Subercaseaux representó al país en los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna realizados en Atenas en 1896, pero el Comité Olímpico Internacional no registra oficialmente su participación.

El historiador español, Fernando Arrechea, descubrió en los archivos una carta del secretario del comité francés, con fecha del 29 de marzo de 1896, en la que se mencionaba a Subercaseaux como miembro de la delegación francesa. Si realmente estuvo en Atenas llevando la bandera chilena o si solo es una leyenda, sigue siendo el tema de acalorados debates.

La historia que creamos juntos

Este es el tipo de historias que queremos recordar cuando se acerca una gran festividad nacional, ya sea para debatir, ponernos a prueba unos a otros o descubrir algo nuevo en la historia que ya conocemos. Los antecedentes de Chile no terminan con los resultados oficiales, sino que perduran en las historias que se cuentan en casa, en las gradas y alrededor de la mesa en estas festividades.

Esperamos que tengas aún más razones para sentirte orgulloso de tu país, para recordar sus mejores momentos deportivos y para hablar de futuras victorias.

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