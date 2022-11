Consejos para aclarar una piscina “verde” en pocos días y tener una mantención eficiente

Ya sea de hormigón armado, de fibra de vidrio o cualquier material similar, una piscina requiere mantención constante, incluso en invierno, para prevenir que el agua tome ese color verdoso por la acumulación de algas y otros organismos que surgen si no hay tratamiento de por medio.

Si usted es de quienes dejaron los cuidados permanentes y su piscina se asemeja más a un estanque donde podría poner peces, pero quiere recuperarla para chapotear este verano, estos consejos son para usted. Paula Carvallo, Product Manager de Aguasin es experta en el tema y entrega algunos tips que se deben considerar si lo que se busca es recuperar su alberca y mantener el agua cristalina:

- Medir el Ph del agua: Antes de iniciar cualquier proceso de limpieza es indispensable que el Ph del agua sea el adecuado porque si no los productos no tienen efecto o disminuye su capacidad. Para ello existen alternativas como un set analizador de cloro y PH. “Para aplicar cualquier producto el agua debe tener siempre niveles neutros, entre 7,2 y 7,8 de ph. Para regularlo, existen diversos productos en el mercado, cuya cantidad a usar va a depender de los resultados que salgan cuando se tome una muestra de agua en el tubo que viene en el kit”, comenta la experta.

Carvallo aconseja que, una vez tomada la muestra de agua, se añade la cantidad del producto indicado, para luego - sin personas en la piscina - hacer el mismo proceso del tubo, pero esta vez con la cantidad de químico que indiquen las instrucciones del producto. Es importante destacar que el sistema de filtrado debe llevar algunas horas encendido cuando se aplique el producto. Se reparte el químico en toda el área de la piscina hasta que se diluya. Si se tiene a la mano una bomba dosificadora para esparcirlo, puedes darle uso.

- Determinar la cantidad de agua: Muchos no saben cuántos metros cúbicos tiene su piscina. Carvallo comenta que saber esto es muy importante, porque determinará la cantidad de cada producto que se debe aplicar para tener un efecto positivo en el agua. “Para calcular esto, en los casos de las piscinas regulares se multiplica largo x ancho x profundidad. Cuando las piscinas tienen desnivel de profundidad, se calcula la profundidad media que es el resultado de la medida de la parte más baja multiplicado por la más onda, dividido por dos. Si es del tipo riñón o irregular, se calcula igual pero el resultado se multiplica por 0.8, que suele ser una aproximación bastante real”, explica.

- Cloro líquido o en pastillas: La experta recomienda siempre aplicar el cloro líquido en la noche y dejar reposar la piscina. “Cuando son piscinas grandes, las pastillas funcionan bien y se van gastando de a poco, pero cuando son poco profundas pueden dañar la estructura y no alcanzan a disolverse, por lo que es más recomendable el formato líquido”, comentó. Si no quiere usar cloro, existe el Bio Free Clor, un producto libre de cloro y que también funciona de forma preventiva o para ayudar a limpiar el agua.

- No use sulfato de cobre: Aunque es muy eficiente en aclarar rápidamente el agua, el cobre es un metal pesado que cuesta mucho disolver por lo que la experta recomienda evitarlo para el uso de piscinas “los metales pesados pueden ser muy dañinos para la salud y sin una supervisión experta no debería usarse” comenta Carvallo.

- Uso adecuado de decantador: Otro de los productos más utilizados es el decantador, que ayuda a precipitar toda la materia que queda en suspensión, pero para usarlo hay que hacerlo sólo en modo de “recirculación” del filtro. “Si se usa en modo de filtrado, puede dañar la arena del filtro, lo que va a comprometer la mantención futura de la piscina” agrega la experta.

En el mercado existen múltiples opciones para mantener la piscina al 100%, con precios que van desde los $19.990 por un kit básico de mantención. “En Sodimac hay variados productos para todo tipo de presupuesto; químicos básicos como alguicidas, clarificantes, cloro, decantadores, etc., y los típicos accesorios como redes, cepillos y mangueras, así como también otros productos que sirven para mantener por mucho más tiempo el agua e incluso ahorrar tiempo y dinero, como los ionizadores, las barracudas, las aspiradoras y unos innovadores robots que mantienen las bases limpias”, comentó Helena Videla, Jefe de Línea Menaje, Navidad y Piscina de Sodimac.

