Cómo estar conectado en EE.UU. si vas al Mundial 2026

Viajar a ver el Mundial en Estados Unidos es uno de esos planes que la mayoría fantasea pero pocos concretan. Este año la cosa es distinta: el torneo se juega en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Miami, Dallas y San Francisco, destinos que muchos chilenos ya tienen en el radar.

Y una vez allá, el celular no es un lujo. Es el mapa, el traductor, el ticket de entrada, el lugar donde mandas las fotos. Perder la conexión en medio de una ciudad extranjera es una pesadilla que se puede evitar fácilmente antes de salir.

Por qué el roaming tradicional sale tan caro en EE.UU.

El roaming que ofrecen los operadores chilenos para Estados Unidos puede multiplicar varias veces el costo de un plan normal. Algunos cobran por MB consumido, otros tienen planes diarios que suenan razonables hasta que ves la factura al volver. La mayoría de los viajeros no revisa esos detalles hasta que ya es tarde.

El problema no es solo el precio. Es también la incertidumbre al no saber exactamente cuánto vas a gastar mientras estás usando el teléfono, y eso genera más estrés que cualquier partido eliminatorio.

Qué es una eSIM y cómo funciona para viajes

Una eSIM es una SIM digital que ya viene integrada en la mayoría de los teléfonos lanzados desde 2018 en adelante (iPhone XS, Samsung Galaxy S20 y versiones más nuevas, entre otros). No requiere tarjeta física ni ir a ninguna tienda. Se descarga, se configura y listo.

Para un viaje como el Mundial, funciona de forma muy práctica: puedes instalarla desde Chile antes de embarcar y se activa automáticamente cuando aterrizas en Estados Unidos. Tu número chileno sigue activo en paralelo, así que no pierdes contacto con nadie en casa.

La eSIM para Estados Unidos: qué incluye y cómo se activa

ZenSim ofrece una eSIM Estados Unidos pensada exactamente para este tipo de viaje; planes solo de datos (sin número de teléfono adicional), hotspot ilimitado para compartir internet con quien quieras, y la posibilidad de recargar desde la app si necesitas más datos a mitad del torneo.

La instalación toma unos minutos desde la app de ZenSim o escaneando el código QR que llega al correo. Lo mejor es hacerlo con WiFi antes de viajar, así al llegar a Nueva York o Dallas ya estás conectado sin perder tiempo buscando una SIM física en el aeropuerto.

Qué revisar antes de comprar una eSIM para el Mundial

Primero, la compatibilidad. No todos los teléfonos soportan eSIM, así que vale confirmar antes. ZenSim tiene un verificador de compatibilidad en su sitio que resuelve esa duda en segundos. Si compraste tu teléfono en los últimos cuatro o cinco años, lo más probable es que seas compatible.

Segundo, si vas a moverse entre varias ciudades sede (cosa bastante común en un Mundial con partidos en distintos estados), conviene revisar que el plan tenga cobertura en esas zonas. Las sedes en EE.UU. van desde Seattle en el noroeste hasta Miami en el sur, pasando por ciudades del interior como Kansas City. Una eSIM con buena cobertura nacional es la diferencia entre disfrutar el viaje y pasarla mal buscando WiFi en cada bar.

El Mundial 2026 es una oportunidad que no se repite. Si el plan es viajar, vale la pena dejar todo listo con tiempo; pasajes, alojamiento y también la conexión. Una eSIM cuesta una fracción de lo que pagarías en roaming, se instala en minutos y te saca de más de un apuro cuando estás lejos de casa.

(Imagen: Pexels)

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