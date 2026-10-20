El próximo año, el Como celebrará su 120.º aniversario, pero el equipo de la pequeña ciudad situada a orillas del pintoresco lago del mismo nombre no empezó a ser conocido a nivel internacional hasta la temporada pasada. Los analistas de 1xBet examinan el ascenso de cuento de hadas del club en el fútbol italiano del siglo XXI.

Dinero del Sudeste Asiático

En 2019, la familia Hartono, propietaria del grupo tabacalero indonesio Djarum y poseedora de una participación de control en Bank Central Asia, adquirió Como y ayudó a reconstruir el club después de su quiebra. Los hermanos Robert Budi Hartono y Michael Bambang Hartono pasaron a estar entre los propietarios más ricos del fútbol, junto a grandes inversores como el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF), propietario mayoritario del Newcastle United.

Los multimillonarios indonesios no se limitaron a gastar dinero sin medida en su nuevo proyecto; en cambio, reforzaron la plantilla de acuerdo con la posición y los resultados del club. En cuanto se aseguró el ascenso a la Serie A, los Hartono estuvieron dispuestos a invertir mucho más. Antes de dar ese paso, los Biancoblù solo contaban con un par de nombres relativamente conocidos, pero antes de la temporada 2024/25 y durante el siguiente mercado de fichajes de invierno llegaron numerosos jugadores consolidados: Andrea Belotti, Pepe Reina, Alberto Moreno, Marc-Oliver Kempf, Sergi Roberto, Dele Alli, Raphaël Varane y Mërgim Vojvoda.

También reforzaron al equipo jugadores más jóvenes: Nico Paz, Alberto Dossena, Máximo Perrone, Álex Valle, Yannik Engelhardt, Maxence Caqueret, Assane Diao, Alieu Fadera y Anastasios Douvikas. Al reunir un grupo tan talentoso, los propietarios de Como lograron dos objetivos: ayudaron a mantener al club en la Serie A y demostraron a todos que su proyecto era serio y estaba pensado para durar.

El factor Fàbregas

En 2023, Cesc Fàbregas, campeón del mundo y dos veces campeón de Europa, puso fin a su carrera como jugador en el Como. Inmediatamente después, al exjugador de Arsenal, Barcelona, Chelsea y Mónaco se le ofreció un puesto en el equipo juvenil, y el entrenador novato pronto asumió de manera interina el mando del primer equipo. Poco después, el galés Osian Roberts fue nombrado hasta el final de la temporada, con Cesc como su asistente. Tras terminar segundo en la Serie B en 2023/24, la directiva del club nombró a Fàbregas entrenador principal. De este modo, el catalán dirigió la primera campaña del equipo en la Serie A en dos décadas.

En comparación con el resto de la liga, su equipo practicaba un fútbol dinámico, atrevido y moderno. Sin embargo, al principio los resultados no reflejaban el nivel de juego del equipo. Los propietarios no se apresuraron a sacar conclusiones y brindarontodosuapoyo a Fàbregas. En abril y mayo de 2025, el recién ascendido finalmente alcanzó el nivel esperado, ganó seis partidos consecutivos y superó a sus rivales por 12–2 en el marcador global. Esa racha ayudó al Como a terminar décimo en la clasificación.

En la temporada siguiente, los Biancoblù adoptaron un enfoque más pragmático sin renunciar al espectáculo, mejorando de forma considerable tanto en ataque como en defensa. El Como fue el equipo que menos goles recibió en la Serie A y tuvo el segundo mejor registro goleador. Como era de esperar, se mantuvo de manera constante en los puestos de clasificación para competiciones europeas durante toda la campaña.

Drama en la jornada 38

Antes de la última jornada de la temporada 2025/26 de la Serie A, tres equipos luchaban por la última plaza para la Champions League. Milan estaba en la mejor posición con 70 puntos, seguido por el Como y la Juventus, ambos con 68. El 24 de mayo, los Rossoneri sufrieron una sorprendente derrota por 2–1 ante Cagliari en San Siro, los Bianconeri empataron 2–2 con su rival de ciudad, el Torino, y el Como goleó 4–1 como visitante a un Cremonese que atravesaba dificultades. Un equipo que poco tiempo antes jugaba en la cuarta división italiana había alcanzado el principal torneo europeo de clubes.

Celebridades en las gradas

El lago de Como es uno de los destinos vacacionales favoritos de estrellas internacionales del entretenimiento y el deporte. Los visitantes de este exclusivo destino y los propietarios de lujosas residencias en la zona suelen dejarse ver en la zona VIP del Stadio Giuseppe Sinigaglia, y su presencia aumenta la visibilidad del club. Entre las celebridades que han pasado por el estadio del Como hay suficientes nombres como para formar un equipo de fútbol: Keira Knightley, Michael Fassbender, Adrien Brody, Hugh Grant, Kate Beckinsale, Benedict Cumberbatch, Terry Crews, Mark Strong, Jeff Goldblum, AJ Tracey, Tom Brady y Thierry Henry.

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