Bonos Actuales en la 1win App

La 1win App se destaca en Chile como la herramienta que revoluciona el mercado iGaming en este 2025. Agrupa en la palma de tu mano más de 10.400 opciones de juegos y 1.000 eventos deportivos diarios; pero en especial, pone a tu disposición más de 25 promociones que prometen aumentar tus ganancias, si las usas sabiamente. Desde un bono de bienvenida del 500% con un tope de 583.352 CLP hasta uno por instalar la 1win App, reembolsos, bono para la combinada, códigos promocionales y bonificaciones por temporada.

Introducción a los bonos de 1win App en Chile

En cuanto a bonos se refiere, la 1win App acumula más de 25 opciones que pueden elegir los jugadores chilenos. Ya sea un bono de bienvenida, para el casino o para apuestas deportivas, aquí siempre encuentras tu variante:

Bono de bienvenida del 500%;

1win Coins por instalar la app;

Reembolso del 30% en el casino;

Bono para la combinada;

Lucky Drive;

Códigos promocionales.

Estos son tan solo ejemplos de las promociones que encuentras en la sección “Bonuses” del casino 1win App.

Bono de bienvenida del 500% en la 1win App

Actualmente, 1win App cuenta con un bono de bienvenida progresivo del 500% con una ganancia máxima de 583.352 CLP. Tus 4 primeros depósitos serán premiados con un 200%, 150%, 100% y 50%, respectivamente. Solo está disponible para los nuevos usuarios registrados en la plataforma, y carece de fecha límite para usarse. Para activarlo, basta con ingresar el código durante el registro y acreditar el primer ingreso. Entonces el bono se reflejará en tu cuenta de bono, y para pasarlo a tu saldo disponible, debes jugar y perder en la sección de tragamonedas del casino de la app en línea.

1win Coins por instalar la app

Instalar la aplicación es un paso fundamental para disfrutar de todo lo que 1win reserva para sus usuarios chilenos desde una óptica portátil. Por ello, te premia con 200 1win Coins por agregar esta herramienta a tu dispositivo Android. Las 1win Coins son la moneda interna del casino que puedes obtener por jugar, apostar en deportes y realizar tareas sencillas como aceptar las notificaciones push o unirte al canal oficial de 1win en Telegram. También puedes optar por acumularlas y, al alcanzar la suma necesaria, canjearlas por dinero real.

Reembolso del 30% en el casino de la aplicación 1win

Si jugaste en las tragamonedas del casino de la 1win App durante la semana y sufriste desaciertos, el sábado a las 07:00 UTC recibes un reembolso de tus pérdidas netas. Este cashback va desde un 1% hasta un 30%, significando una ayuda a considerar que carece de requisitos de apuesta y está disponible para retirar al momento de acreditarse. A continuación, te hemos preparado una tabla para que conozcas los porcentajes y las posibles ganancias:

Cashback Importe de tus apuestas (CLP) Cantidad máxima de devolución de dinero (CLP) 1% 980.000 30.000 2% 3.000.000 40.000 3% 4.900.000 49.000 4% 7.870.000 78.000 5% 9.800.000 150.000 10% 98.000.000 190.000 20% 190.000.000 290.000 30% 490.000.000 490.000

Bono para la combinada en la 1win App

Las apuestas deportivas también tienen protagonismo en la app de 1win. En este sentido, existe un bono fijo para usar en tus apuestas combinadas. Se activa de forma muy sencilla; solo añade eventos a un express y aumenta tu bono según los porcentajes. Estos son: 7% para 5 eventos, 8% para 6 eventos, 9% para 7 eventos, 10% para 8 eventos, 11% para 9 eventos, 12% para 10 eventos, y 15% para 11 eventos o más en un mismo parlay.

Sorteo mensual Lucky Drive en la aplicación

Lucky Drive consiste en un sorteo mensual que la 1win App celebra para sus usuarios más fieles. Deposita desde 9.612 CLP y recoge tus boletos en la sección Free Money; cuantos más boletos tengas, mayores serán tus posibilidades de ganar el premio. El mismo consiste en un superdeportivo Lamborghini Huracán STO, más de 50 gadgets Apple y hasta 350 giros gratis según la cantidad de boletos que poseas.

Códigos promocionales en la app

Los códigos promocionales en la 1win App son combinaciones de letras y números que permiten acceder a bonos, promociones exclusivas o mejoras para tus apuestas. Funcionan como incentivos para nuevos usuarios o para recompensar la fidelidad de los jugadores registrados; pero todos aumentan el valor de tu depósito. Estos cupones se pueden encontrar en las redes sociales oficiales de 1win, como Facebook, Instagram o Telegram, donde la plataforma publica ofertas novedosas para sus usuarios chilenos.

Para aplicarlos, existen 2 opciones. Durante el registro, ya que al crear tu cuenta, te encuentras con un campo llamado “Código promocional” donde debes ingresar la combinación obtenida. Esto activa automáticamente la promoción cuando completas el registro y haces tu primer depósito. También está la variante desde tu perfil. Si ya estás registrado, puedes añadir el código en la sección de “Bonus Code” dentro de tu perfil en la App, y el beneficio se acreditará tras hacer un ingreso.

Cómo activar una bonificación desde la app

La gran mayoría de las promociones disponibles en la 1win App comparten un mismo punto de partida, y es su proceso de activación:

Inicia sesión con tus credenciales de 1win App. Accede a la sección “Bonuses”. Haz clic sobre la promoción que te interese y selecciona el botón para activarla. Realiza un depósito mínimo según cada caso. Usa las nuevas ventajas acreditadas para potenciar tus ganancias.

En solo 5 pasos tienes un sinfín de posibilidades para tus sesiones de entretenimiento desde Chile.

Conclusión

La 1win App se consolida en Chile como una plataforma innovadora en iGaming gracias a su amplia oferta de juegos y eventos deportivos, complementada con más de 25 bonos vigentes. Desde el bono de bienvenida del 500% hasta recompensas por instalar la app, reembolsos, bonos para combinadas, Lucky Drive y códigos promocionales, cada promoción se encamina a aumentar las ganancias de los chilenos de forma estratégica. Su activación es sencilla, ya sea durante el registro o desde el perfil, y muchas se pueden encontrar en las redes oficiales de 1win a través de códigos promocionales. Estas bonificaciones transforman la experiencia de juego con oportunidades únicas de entretenimiento y rentabilidad para los usuarios chilenos.

PURANOTICIA