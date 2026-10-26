Abre las Puertas Misteriosas y gana premios espeluznantemente increíbles: 1xBet y su nueva promo de Halloween

El 31 de octubre es el día en que las calabazas lucen sonrisas siniestras, el viento susurra secretos mágicos y los niños salen a pedir dulces. Mientras los esqueletos y los fantasmas llenan las calles de la ciudad, 1xBet lanza una entretenida promoción especial de Halloween. Desde las 06:00 am del 26 de octubre hasta las 17:59 pm del 1 de noviembre (hora de Chile), para participar solo necesitas realizar un depósito inicial en está casa de apuestas confiable, lo que te dará la oportunidad de abrir una de las tres Puertas Misteriosas, para descubrir los mejores bonos y super premios exclusivos.

Mientras mayor sea el monto de tu depósito, más oportunidades tendrás de abrir las puertas:

Depósito de 11.129 CLP te da un intento para abrir una puerta ;

Depósito de 55.641 CLP te da seis intentos para abrir una puerta ;

Depósito de 79.404 CLP te da diez intentos para abrir una puerta .

Los intentos para abrir la puerta cuentan con un límite de tiempo, que comienza a las 18:00 pm y termina a las 17:59 pm del día siguiente, según la hora de Chile. Durante este período, tendrás hasta 10 intentos como máximo. Además podrás abrir una de las tres puertas una vez por hora. Los intentos que no uses vencen a las 18:00 pm y no se acumulan para el siguiente día.

Abrir una Puerta Misteriosa no te garantiza que vas a ganar un bono o un superpremio, por lo que es posible que detrás de la puerta no haya nada.

Para participar en la promoción cumple con los siguientes requisitos de apuesta:

Registrate o iniciar sesión en la plataforma de 1xBet.

Activa la participación en ofertas de bonos en la configuración de tu cuenta y haz clic en “ Participar ” en la página de la promoción .

Haz un depósito de al menos 11.129 CLP.

Una vez que recibas tu intento , elige una de las tres puertas y haz clic en “ Abrir ”.

Para registrarte , también podrás utilizar tu aplicación móvil , que se encuentra disponible para usuarios de Android e iOS.

Al registrarte debes ingresar la información solicitada por la plataforma de apuestas, como tu nombre, apellido, un número de teléfono verificado, un correo electrónico y tu país de residencia. Para está oferta, serán válidos únicamente los depósitos que sean realizados en línea del sitio web o en la aplicación.

Está promoción es única y no podrá ser transferida a otra cuenta, dirección IP, un computador y una familia. Además, 1xBet te solicitará que hagas la verificación de identidad de tu cuenta (KYC) con documentos de identidad personal. A su vez, se reserva el derecho de modificar o cancelar los términos y condiciones sin previo aviso. Haz clic en el siguiente enlace para conocer todas las reglas de la promoción.

Entre los premios incluyen los mejores dispositivos de primera y consolas de videojuegos

Detrás de las Puertas Misteriosas puedes descubrir los siguientes superpremios:

Apple iPhone 18 Pro

Apple iPhone 18 Pro Max

Samsung Galaxy S26 Plus

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy Watch Ultra 2025

Apple AirPods Pro 3

Apple AirPods 4 ANC

Samsung Galaxy Buds4 Pro

Sony PlayStation 5 Pro

Microsoft Xbox Series X.

Durante toda la promoción, cada participante puede ganar un solo dispositivo.

Encuentra bonos y apuestas gratis, y gira la Lucky Wheel

Cada Puerta Misteriosa puede traerte muchas sorpresas:

50, 100, 200, 300 o 500 puntos de bonificación

Apuestas gratis de 1, 3, 5, 10 o 50 EUR

1, 3 o 5 giros en la Lucky Wheel

Juegos gratis en la sección 1xGames por 1, 3, 5, 10 o 20 EUR

Apuestas duplicada en 1xGames

Devolución del 50% en tus apuestas , en caso de que pierdas en 1xGames.

Todos los bonos ganados se acreditan automáticamente en tu cuenta. Recuerda utilizar tus apuestas gratis dentro de las 72 horas siguientes; después de ese plazo, el código promocional queda inactivo. Para liberar las apuestas gratis, necesitas realizar una apuesta combinada de al menos tres selecciones con cuotas de 1,5 o más.

¡Con la nueva promoción de Puertas Misteriosas de 1xBet, vive la misteriosa atmósfera de Halloween, y descubre la oportunidad de ganar increíbles bonos y premios sorprendentes!

Las apuestas deportivas pueden ser emocionantes, por eso 1xBet invita a todas las personas mayores de 18 años a jugar siempre de manera responsable.

PURANOTICIA