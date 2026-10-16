1xBet: tu casa de apuestas de confianza

1xBet es líder en la industria mundial de las apuestas, donde millones de personas juegan y ganan dinero cada día. La marca ingresó al mundo de las apuestas en 2007 y rápidamente se consolidó como un referente en innovación y tendencias. Desde 2012, la casa de apuestas opera online y, en 2021, también lanzó una versión ligera de su sitio web.

1xBet se ha posicionado entre las mejores casas de apuestas gracias a la mejora constante de sus productos y a sus ofertas exclusivas para los jugadores. Este esfuerzo le ha valido numerosos y prestigiosos premios de la industria. Entre sus reconocimientos destacan Best mobile casino experience (2024), Esports Operator of the Year (2024), Best Affiliate Program (2024), Digital Sports Betting Operator of the Year (2024), Sportsbook Operator of the Year (2024), Mobile Sports Product of the Year (2025), Best Crypto Operator (2025), Best Sportsbook Operator (2025), Sports Betting Operator of the Year (2026) y Best Sportsbook Operator (2026).

Gracias a la calidad de su servicio y a su constante evolución, 1xBet es la elección diaria de apostadores de todo el mundo. Además, la marca apuesta por la excelencia al patrocinar clubes y torneos de primer nivel, como FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Italian Serie A, FIBA, Volleyball World y muchos otros.

La marca también apoya activamente el deporte en Sudamérica. 1xBet es patrocinador oficial de los clubes de fútbol Caracas (Venezuela), Universidad Católica (Chile), Independiente del Valle y SC Barcelona (Ecuador). Así mismo, colabora con Yaguarete Fighting Championship en Argentina, el peleador brasileño de UFC Carlos Prates y Liga Nacional de Ecuavóley (Ecuador).

Además de respaldar a equipos y torneos de renombre, 1xBet destaca por su enfoque innovador y su capacidad para marcar tendencias en la industria de las apuestas. Por ejemplo, gracias a su colaboración con organizaciones como BESTIA y MIBR, los aficionados a los esports pueden acceder a una enorme variedad de opciones de apuestas en distintas disciplinas populares.

1xBet cuenta con una licencia internacional obtenida en Curazao, un reconocido centro de certificación de juegos de azar. Actualmente, la compañía opera en más de 100 países, ampliando constantemente su presencia y consolidando su expansión global.

A continuación, descubre los beneficios que distinguen a esta marca internacional de la competencia.

Apuestas deportivas

1xBet es una marca reconocida mundialmente que millones de personas eligen cada día.

Los jugadores prefieren 1xBet por las siguientes ventajas:

■ Cuotas elevadas

1xBet ofrece cuotas mejoradas en numerosos mercados, lo que permite aspirar a mayores ganancias.

■ Amplia variedad de mercados

Los usuarios pueden apostar en miles de eventos de todos los deportes populares, con cuotas atractivas. Las opciones abarcan desde fútbol y tenis hasta carreras de motociclismo en pista y saltos de esquí, además de eventos relacionados con el mundo del espectáculo, la ciencia y la economía.

■ Apuestas rápidas y sencillas

1xBet utiliza tecnologías modernas para que los jugadores aprovechen cada segundo y puedan apostar en el momento preciso. La compañía ofrece todas las herramientas necesarias para sacar el máximo provecho de las apuestas, tanto antes de los partidos como en vivo.

■ Gran variedad de transmisiones EN VIVO

1xBet cuenta con una sección exclusiva dedicada a las transmisiones en vivo, donde los jugadores pueden disfrutar de una amplia selección de eventos deportivos en tiempo real.

■ Soluciones innovadoras

1xBet incorpora constantemente las tecnologías más avanzadas y marca tendencias en todos los ámbitos: una versión ligera de su sitio web, aplicaciones rápidas, estadísticas avanzadas y deportes poco convencionales disponibles para apostar en vivo.

Bonos y promociones frecuentes

Los jugadores de 1xBet siempre tienen oportunidades para aumentar sus ganancias, aprovechar bonos y participar en las distintas promociones de la compañía. Desde el momento del registro, 1xBet recibe a los nuevos usuarios con generosos bonos de bienvenida:

Para apuestas deportivas : hasta 455 000 CLP .

Para casino: un paquete de 1.400.000 CLP + 150 FS.

La compañía también ofrece acceso a otras promociones populares. Entre ellas destacan las apuestas sin riesgo en los eventos más importantes del deporte mundial, los bonos de cumpleaños, el cashback y las promociones vinculadas a grandes acontecimientos deportivos, con premios que incluyen smartphones de última generación, autos de lujo y viajes a los mejores destinos turísticos del mundo.

Puedes consultar la lista completa de ofertas vigentes en la sección Promo del sitio web de 1xBet. ¡Ingresa, explora las promociones y elige la que mejor se adapte a ti!

La seguridad es lo primero

La protección de los datos personales de los usuarios es una prioridad fundamental para el equipo de ciberseguridad de 1xBet.

Esta protección abarca el sitio web oficial de la compañía, sus aplicacionesmóviles, todoslos datos financieros y la información de la cuenta personal de cadajugador. Mediante protocolos avanzados de cifrado y autenticación de dos factores, la empresa garantiza la seguridad de los datos de sus usuarios y ayuda a prevenir fraudes y robos.

Una aplicación móvil de primer nivel

Descarga la aplicación móvil de 1xBet para iOS o Android. Entre sus principales ventajas destacan su gran velocidad, una experiencia de apuestas cómoda y sencilla, y la facilidad para retirar fondos en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Cada día, más personas utilizan la aplicación, ya que con 1xBet los usuarios de smartphones disfrutan de:

■ Acceso a las cuotas desde cualquier parte del mundo y en el momento que prefieran.

■ Actualizaciones e información sobre eventos deportivos mediante notificaciones push.

■ Transmisiones en vivo de más de 10.000 eventos al mes.

Registro instantáneo

Puedes registrarte en 1xBet en cuestión de segundos gracias a la opción de crear una cuenta al instante con un solo clic. También puedes hacerlo mediante tu número de teléfono, correo electrónico, redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea. ¡Olvídate de los formularios largos y tediosos! Todo está diseñado para que el proceso sea lo más rápido, cómodo y seguro posible.

Depósitos y retiros rápidos

Puedes recargar tu cuenta desde cualquier parte del mundo utilizando más de 250 sistemas de pago, entre los que se incluyen transferencias bancarias, billeteras electrónicas y criptomonedas. Por ejemplo, 1xBet permite realizar apuestas con más de 20 criptomonedas, entre las que destacan Bitcoin, Ethereum y Litecoin.

Atención al cliente 24/7

El servicio de atención al cliente de 1xBet está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Puedes realizar tus consultas a través de un chat online disponible en más de 30 idiomas. También tienes la opción de llamar al número de teléfono publicado en el sitio web de 1xBet, solicitar que te devuelvan la llamada o enviar un correo electrónico. El equipo de la compañía siempre está dispuesto a responder tus preguntas y ayudarte con lo que necesites.

1xBet es tu mejor elección

Dieciocho años después de su fundación, 1xBet se ha convertido en una auténtica historia de éxito. Prueba de ello son sus constantes triunfos en los premios internacionales más prestigiosos de la industria, junto con sus colaboraciones con marcas y celebridades de primer nivel.

1xBet establece nuevos estándares en la industria y ofrece a sus jugadores una amplia variedad de apuestas, la máxima comodidad para obtener ganancias y un servicio de primer nivel. ¡Regístrate ahora en 1xBet y comienza a ganar junto a una casa de apuestas líder!

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