Corte Suprema investigará a funcionarios que usaron licencias médicas para ir a casinos

La Corte Suprema ha ordenado una exhaustiva investigación para indagar a los funcionarios del Poder Judicial que, en los últimos cinco años, asistieron a casinos de juegos mientras se encontraban con licencia médica. Esta medida se suma a una pesquisa ya en curso sobre viajes al extranjero con reposo médico.

La decisión del Pleno de la Corte fue anunciada por la ministra vocera, María Soledad Melo, quien explicó que se instruyó al Fiscal Judicial del máximo tribunal recopilar todos los antecedentes. Para ello, se solicitará información detallada a la Superintendencia de Casinos de Juegos con el objetivo de cruzar los datos y remitir los hallazgos a la Corte Suprema. Una vez analizados, el tribunal tomará "aquellas medidas que se estimen pertinentes".

Melo señaló que la investigación es necesaria, considerando que los hechos son de "público conocimiento", en referencia a los recientes informes de la Contraloría General de la República sobre el mal uso de licencias médicas en el sector público.

La ampliación de la indagación sobre el mal uso de licencias médicas, que ya abarca viajes al extranjero, refleja el compromiso del Poder Judicial con la probidad administrativa y el correcto uso de los beneficios laborales, buscando así mantener la confianza en el sistema.

