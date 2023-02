Subsecretario del Interior señala que espera la confirmación de eventuales nuevas víctimas en incendios forestales

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió sobre las víctimas fatales que han dejado los incendios forestales que han afectado las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía.

Tras una nueva reunión del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres realizada en Concepción y que tuvo una conexión vía videoconferencia con el Presidente Gabriel Boric y otros ministros que se encontraban en La Moneda, el subsecretario informó a la prensa que “públicamente se maneja información respecto a eventuales nuevas personas fallecidas en la región del Biobío”.

“Es información que se está recibiendo, pero no queremos entregar ninguna información que no esté completamente confirmada y, por tanto, vamos a esperar la total confirmación para entregar nuevas cifras respecto a la posibilidad que haya nuevos fallecidos en la región”, aclaró.

Monsalve explicó que “los incendios son una emergencia que siempre es cambiante, por lo cual hay dos cosas que son muy importantes, tener simulaciones respecto al posible comportamiento de los incendios que pueden estar en un lugar, pero rápidamente pueden desplazarse a otro, y frente a esa proyección del comportamiento de los incendios allí lo que se hace es instruir evacuaciones”

“Quiero volver a ese punto, porque particularmente en el caso de las personas fallecidas han fallecido producto que han quedado atrapados en los incendios, por lo tanto, la evacuación es una tarea crítica, pero la evacuación no se puede hacer sin la colaboración de las personas. O sea, una vez que se hace la proyección y se estima que hay un riesgo para la vida de las personas, hay una alerta que se levanta y un sistema de alerta temprana que se establece por distintos medios”, aclaró.

Agregó que “el medio más expedito de difusión en Chile es que esa alerta llegue a las personas a través del teléfono celular, sin descartar otros medios de alerta que se hacen desde el punto de vista presencial, de que van carabineros, van funcionarios municipales al lugar a solicitar la evaluación”

“Vuelvo a pedir la ayuda de las personas, las alertas son para salvarles la vida, por tanto, es muy importante la disciplina ciudadana para que cuando se establece una alerta de evacuación las personas evacuen en ese momento. Están disponibles albergues, hay un jefe de la Defensa Nacional, por tanto, hay fuerzas militares, policial y colaboración de los municipios para facilitar esos procesos de evacuación, pero la vacunación no se puede hacer sin la colaboración de las personas”, subrayó.

Al insistirle en la cifra oficial de muertos, el subsecretario del Interior respondió que “yo no quiero entregar información respecto a una situación tan sensible que después hay que corregir, porque primero hay que tenerla confirmada, por lo tanto, solo me voy a referir a la información que tenemos confirmada. Hasta anoche, que era la información que tenemos completamente verificada, eran 14 personas fallecidas, 12 en la región del Biobío”.

PURANOTICIA