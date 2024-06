Votación "cocinada" en Viña del Mar por Mercado y Palacio Carrasco desata furia de concejal De Rementería

Una profunda molestia expresó el concejal Tomás de Rementería ante la decisión alcaldicia de llevar a votación dos importantes proyectos para Viña del Mar sin presentar todos los antecedentes previos a todos los concejales previo a su votación, para que pudieran analizar y votar con mayor conocimiento.

En el último Concejo Municipal se aprobaron, entre otras cosas, la adjudicación de una consultoría de diseño en su etapa 1 por $230 millones para el Mercado Municipal a la empresa Rogelio Arancibia Palacios Arquitectura Sociedad de Profesionales, por un plazo de 360 días; y una consultoría de diseño y restauración para el Palacio Carrasco a la empresa Prado y Compañía Ltda. por $454 millones y plazo de 660 días corridos.

Cuando la alcaldesa Macarena Ripamonti inició la sesión, mencionó que la tabla de este martes sería de “fácil despacho”, es decir, muchos de los temas se habían conversado en comisiones anteriores, pero aparentemente no todos los temas fueron vistos allí. Al llegar el turno de someter a votación la adjudicación para el proyecto del Mercado Municipal, el edil De Rementería votó inéditamente en contra, recordando la postura que tuvo en los últimos años de la gestión de Virginia Reginato, cuando criticaba que no había voz en el Concejo y que todo llegaba listo para recibir las aprobaciones de los concejales.

“Yo voto en contra porque considero que tanto esto como el Palacio Rioja ha sido una falta de respeto al Concejo. Viene directamente, alcaldesa, a este concejo cuando ya está todo cocinado, es decir venimos a preguntarle a estos niñitos que están aquí sí o sí, y no es primera vez que pasa. Entonces en estos dos casos considero que fue exactamente lo mismo que en Castillo Wulff, y el Castillo Wulff se paró en dos oportunidades y ahí está abandonado y ahí va a estar abandonado dos años más”, comenzó diciendo.

“Yo no quiero ser cómplice que está el palacio Carrasco dos años y ahí se va a terminar de construir. ¿Se invitó en algún momento al Concejo a Visitar el lugar, a decir quiénes querían verlo, qué proposiciones tenían? Si nos eligieron los ciudadanos para proponer ideas, para estar aquí y no para que las cosas se pasaran por un tubo, entonces alcaldesa, tanto en este caso como en el caso del Palacio Carrasco voto en contra, estoy en absoluto desacuerdo”, añadió.

El concejal Jorge Martínez dijo al respecto que también comparte “la crítica del concejal De Rementería, a nosotros no se nos incluyó como Concejo Municipal, lamentablemente” aunque dijo que “es una buena noticia para Viña del Mar”.

En tal sentido, dijo que “el municipio ha dado a entender, por la forma en que se redacta, como que ya fuera un hecho las cosas que se están llamado a diseño o a estudio, como el caso del Hotel O’Higgins”, recordando que este proceso es inicial y va a durar años. “Esta es la primera etapa de muchas”.

Mientras, la edil Antonia Scarella indicó que “lamentablemente, y también comparto lo que dice el concejal De Rementería, hubiese sido bueno poder participar del proceso previo a la publicación de la licitación, pero me preocupan los tiempos en los cuales se va a adjudicar la licitación, sobre todo para el mercado un plazo de un año para hacer el modelo de gestión como el proyecto de arquitectura con las ingenierías y aprobaciones con todo lo que eso significa, además de las problemáticas legales que podrían haber entre medio es poco tiempo y veo difícil que se pueda llegar en ese tiempo”.

De hecho, recordó que también dijo algo similar cuando se hizo la licitación para el proyecto del parque en el estero Marga Marga “y no me equivoqué, no se cumplieron los plazos que se dijeron en un primer momento, y creo que los plazos están demasiado ajustados y me preocupa”.

En tanto, René Lues dijo que “sería bueno que los grandes temas de la ciudad, palacios y proyectos, que se haga lo que se hizo con el Festival de la Canción, que se nos haga una (reunión), y lo que va a venir pronto el Año Nuevo en el Mar (...) sería bueno una reunión con los concejales, creo que es bueno conocer la opinión nuestra respecto de cada uno de estos temas, no afecta en nada y al contrario, puede ayudar a configurar las bases”.

En ese sentido, dijo que “cuando se hacen las bases ya no hay vuelta (...) antes de publicar las bases todo es posible de hacer”, indicó, recordando lo ocurrido con la polémica por las bases para el concurso de concesión del Festival.

Luego, al llegar el turno de votar por el proyecto para el Palacio Carrasco, De Rementería manifestó nuevamente su molestia: “Un pequeño agregado, lo que estoy planteando yo es que (esto) viniera al Concejo antes, se llama respeto. Venir al Concejo a decir ‘a esto vamos a llamar’, para el Mercado, para el Rioja, para el Festival, para los fuegos pirotécnicos, porque yo lo he dicho, usted es la primera autoridad, pero la mayoría de los ciudadanos están representados acá en el Concejo”, señaló, y aunque después siguió hablando, su micrófono se apagó.

