Viuda de carabinero asesinado en Concepción emplazó al presidente Boric a "ponerse los pantalones y que haga la pega"

Marly Victoriano Ñancucheo, viuda del cabo primero de Carabineros, Alex Salazar, emplazó al presidente Gabriel Boric tras el asesinato de su esposo en Concepción.

“Que se ponga los pantalones y haga la pega como tiene que hacerla. Él no está de presidente para ser la marioneta del resto”, comenzó diciendo.

“Hoy en día el Gobierno se ha encargado de darle más garantías a los delincuentes que a los carabineros”, complementó.

Victoriano manifestó que espera que el ciudadano venezolano imputado por la muerte del uniformado se le aplique la pena máxima. “Es lo mínimo que pido”, mencionó, de lo contrario, “vamos a seguir apelando”.

La viuda del carabinero sostuvo que “el Presidente me ha mandado muchos mensajes pero no ha sido capaz de llamarme él o venir y dar la cara. Yo no soy persona de estar enviando mensajes. A mí me gusta decir las cosas de frente y supongo que el Presidente tiene los pantalones de venir y decirme lo que piensa acá”.

Sobre la posibilidad de que el presidente o alguien del gobierno acudiera al funeral de Alex Salazar, la mujer aseguró que "no lo recibiría porque no es el momento".

"Ya no hay nada que hacer. Ya no me va a devolver a mi esposo ni al padre de mis hijas", agregó.

"El momento fue cuando él estaba acá, no me sirve que venga y dé sus condolencias. Si él que quería actuar debió haberlo hecho en el momento que era necesario. Cuando llegó acá (Boric), mi esposo tenía pronostico grave, llevaba dos días agonizando, y fueron dos días que tuvo para dar la cara y no vino", indicó.

Ante estos dichos, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sostuvo que "la situación es muy dolorosa, muy triste. Uno entiende el dolor de la familia, el Gobierno siempre va a acompañar, pero uno siempre respeta las decisiones de la familia".

Reiteró que "Gobierno entrega las condolencias a la familia a y a la institución, siempre vamos a estar disponibles a acompañar, pero respetamos".

PURANOTICIA