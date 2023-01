«Verano Seguro»: Entregan instructivo de prevención a bañistas de playas de Valparaíso

Cuando llega el verano y el sol, la playa es uno de los panoramas más populares para porteños y visitantes, actividad que conlleva una cierta responsabilidad de autocuidado y seguir las indicaciones establecidas. Como forma de reforzar las medidas de precaución para evitar accidentes, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, visitó la playa Las Torpederas, en donde distribuyó un instructivo de “Verano Seguro” junto a Hugo Montenegro, capitán del Bote Salvavidas de Valparaíso.

En el folleto, se entregan recomendaciones como respetar la evaluación de la playa según el color de la bandera. Si está en rojo, no es apta para el baño. Se sugiere mantener atención y acompañamiento de niños y niñas, seguir las instrucciones de los salvavidas respecto a la seguridad en el mar, no consumir bebidas alcohólicas en la playa, esperar 30 minutos para ingresar al mar luego de ingerir alimentos y llamar al 137 ante cualquier emergencia.

El jefe comunal, Jorge Sharp, enfatizó en que: “No queremos que en Valparaíso tengan lugar los lamentables hechos ocurridos en el sur, donde tres personas, una familia en hechos que nos conmocionaron, se vean afectados en su vida. Queremos que, en Valparaíso, la experiencia de venir a la playa, a Las Torpederas, a la playa Portales sea seguro”.

En tanto, Karla Ferrada, turista en Valparaíso, manifestó que: “Más que nada es que tengan conciencia las personas de que hay ciertos riesgos que no se deben correr. Por ejemplo, yo no soy de acá, soy de Temuco, pero sí me he dado cuenta que la gente de repente es muy arriesgada en llegar y meterse, no se dan cuenta de las banderas cuando están verdes o cuando están rojas”.

Por su parte, Hugo Montenegro, capitán del Bote Salvavidas de Valparaíso explicó que: “El folleto que se ha entregado hoy día hace presente la necesidad de que todos los bañistas, quienes hacen uso del borde costero, conozcan el lugar a donde van. Efectivamente, hay aplicaciones que muestran el estado de las playas, cuáles son playas habilitadas, cuáles no son playas habilitadas. Y después, estando en la playa habilitada, que es donde hay salvavidas, donde hay elementos de seguridad y de protección personal, se fijen primeramente en la bandera que está flameando. Si es evidentemente roja, impide el baño y si es verde, se puede hacer uso de él”.

Valparaíso Playas Deportivas

En paralelo, durante esta jornada se iniciaron las “Playas Deportivas” de Valparaíso, una iniciativa de la Red Salud Popular porteña y que contará con talleres gratuitos de Freestyle fútbol, Capoeira, Parkour, Yoga y Taekwondo, que se impartirán de lunes a jueves con una versión en horario matinal (de 10:20 a 12:30 horas) destinada para niños, niñas y jóvenes de 7 a 17 años denominada ‘Mañanas deportivas’ y otra sección para adultos llamada ‘Sunset deportivo’ que se impartirá de 19:00 a 20:00 horas.

En la jornada de inicio, participaron decenas de niños, niñas y adolescentes, quienes disfrutaron de los talleres de parkour, standup padel y fútbol freestyle. Además, gracias a un trabajo colaborativo con la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) municipal, diversas escuelas populares de los cerros porteños, accederán con movilización y colaciones a los talleres.

Desde el lunes 23 de enero comenzará la atención de box de salud popular en Las Torpederas, y en febrero toda la iniciativa de Playa Deportiva se replicará en la playa de Caleta Portales.

