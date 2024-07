Vecinos del centro de Quilpué en pie de guerra contra pubs por música en vivo y bailes

Una dura cruzada es la que están llevando los vecinos del centro de Quilpué contra lo que consideran ruidos molestos, por la música en vivo y eventos de varios pubs de la comuna.

Hace tiempo la comunidad que representa la Junta de Vecinos N° 22 Barros Arana -que comprende desde calle Mena por Los Carrera hasta el paradero 27, el centro norte de Quilpué- tiene problemas con la música que cada fin de semana, y a veces durante los días de semana, emana de varios locales del sector de calle Aníbal Pinto, Los Carrera, Andrés Bello, Manuel Rodríguez, David Cortéz, Camilo Henriquez y alrededores de la antigua plaza de la municipalidad.

Desde 2021 han estado intentando solucionar el problema y en abril de este año, los vecinos enviaron una carta a la alcaldesa Valeria Melipillán por este tema, más que molestos por una situación que sigue sin tener solución.

“Solicitamos vuestra mediación a objeto de obtener la solución definitiva a la grave situación que nos afecta desde hace años, producto de ruidos molestos que emanan de Pubs y Restaurantes del sector centro de la comuna que funcionan hasta altas horas de la madrugada, teniendo los vecinos que soportarlos diariamente; anulando nuestro derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, consagrado en la Constitución Política de la República”, dicen en la misiva.

"HACE AÑOS"

Continúan señalando a la autoridad comunal que “hace años al día de hoy, nuestra calidad de vida como vecinos de la comuna ha experimentado un grave deterioro; debido a que nuestras viviendas se encuentran ubicadas entre media cuadra y en algunos casos colindando los locales a los cuales se refiere esta solicitud y reclamo. Hoy esta situación no sólo no ha mejorado, más bien ha ido en crecimiento, ya que se han ido sumando nuevos locales que comienzan como Restaurantes y terminan con shows en vivo al aire libre en los frontis o patios de sus casas hasta las 4 am con nula infraestructura para mitigar ruidos”.

La comunidad señala al menos al menos nueve locales que ocasionan estos problemas, y pide al municipio “que haga eco de esta problemática que está afectando el bienestar de una gran cantidad de vecinos y haga cumplir las medidas normativas pertinentes para lograr una convivencia sana entre vecinos y locales comerciales del sector”.

Pasados los meses, Verónica Mansur, presidenta de la junta vecinal, relata que nada se ha solucionado y vuelve a emplazar a la casa consistorial a buscar alguna solución. “Desde 2021 y mucho antes se han presentado cartas, se han tenido reuniones con la alcaldesa, pero el ruido del Trotamundos es extremo con su salsoteca, siendo que no tienen permiso de discoteque, su patente dice que no tienen derecho a baile y ahí están bailando. Les mando fotos, videos, los vecinos todos reclamando, tenemos que llamar a Carabineros constantemente, y usamos ese recurso que es para algo mucho más importante, para que puedan ir a supervisar. Tuvimos una reunión con el capitán de Carabineros y saben perfectamente lo que han tenido que trabajar todo este tiempo, ocupando un recurso que apenas tienen para pedirles a estos gallos que saben perfectamente que lo que están haciendo es ilegal, dejen de hacerlo”.

Puranoticia.cl consultó al municipio y a uno de los principales aludidos, Trotamundos al respecto, pero decidieron no dar declaraciones y señalaron que están revisando el asunto con abogados, mientras que desde la alcaldía quedaron de enviar una respuesta que aún no ha llegado.

Sin embargo, el concejal Renzo Arana señaló que "tanto los vecinos como los locatarios del centro tienen necesidades legítimas y deben convivir en armonía. Los residentes merecen disfrutar de un entorno tranquilo y libre de ruidos molestos, especialmente durante las horas de descanso. Al mismo tiempo, los pubs y negocios locales son esenciales para nuestra economía, ya que generan empleo y vitalidad en nuestra comuna" y llamó a buscar un equilibrio "que permita a los vecinos vivir en paz y a los locatarios operar sus negocios sin conflictos y al mismo tiempo al analizar y aprobar patentes de alcohol. Estamos constantemente en conocimiento de las problematicas, para eso trabajando en conjunto con ambas partes para implementar medidas que reduzcan el impacto del ruido, como horarios razonables para la música en vivo y mejor aislamiento acústico en los locales. Con diálogo y colaboración, podemos lograr una convivencia armónica que beneficie a toda la comunidad".

PURANOTICIA