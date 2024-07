"Váyase pa' su casa": Candidato Iván Poduje recibió feroz funa en su visita a Viña del Mar

En una nueva visita a la Ciudad Jardín, el candidato de la oposición para la Alcaldía de Viña del Mar, Iván Poduje, vivió un tenso momento con una persona.

Todo se originó tras recibir la denuncia de una vecina sobre una ola de asaltos en un almacen de la población Valdivia, en el sector de Miraflores Alto.

Ya en dicho lugar, el candidato independiente –pero respaldado por la totalidad de los partidos de Chile Vamos– fue encarado por un individuo, el que le reprochó al arquitecto que fuera a "amenazar la olla común, la olla del pueblo...".

"No eres capaz de traer ni un fideo. Váyase pa' su casa, donde hay plata", le dijo el hombre, mientras lo grababa con su teléfono celular, acción que el candidato a liderar el Municipio de la Ciudad Jardín también replicó con el suyo.

Luego de generarse un intercambio de palabras, el poblador le aseguró a Iván Poduje que "tenemos la ayuda de la alcaldesa Ripamonti".

De esta forma, la carta independiente le preguntó si "¿eso le da autoridad para amenazarme?", agregando que "¿por qué tiene una olla común en la plaza?".

Junto a indicarle que "no lo estoy amenazando", el hombre le respondió a la segunda pregunta diciéndole que "acá están los juegos".

Tras este tenso momento vivido en la parte alta de Viña del Mar –y de ser expulsado del lugar en variadas ocasiones– Iván Poduje utilizó sus redes sociales para, en un vivo con sus seguidores, referirse a lo ocurrido en la población Valdivia.

"Los campamentos están desbordando la ciudad. Hoy día tuvimos un problema en una toma de terreno, en una toma violenta de terreno, en un sector cercano a Monte Sinaí, en Miraflores Alto", comenzó indicando la carta de Chile Vamos.

Además, expuso que se trata de "tomas en zonas de riesgo, que se pusieron después del incendio, por parte de gente que se está aprovechando y... bueno, es insostenible. No podemos seguir con tomas de terreno".

Luego aseguró que "es gente que viene de otras comunas, que vienen de Valparaíso... y tenemos a 8 mil familias sin casa en los registros de subsidio".

Además, Poduje explicó a uno de sus seguidores que le preguntó por lo vivido en la parte alta de la ciudad que "fue tenso, pero aquí estamos".

Respecto al video que se le vio grabando en forma paralela a la funa, dijo que "no subimos el video finalmente, pero lo dejamos guardado".

"Fuimos al lugar ante denuncias de este mismo sector de Miraflores, de una vecina que ha sufrido asaltos en un almacen, donde una dirigenta fue amenazada por gente de una plaza que está tomada, donde hay una toma nueva, anexa a la población Valdivia. Fui a ver qué ocurría, pero salieron a encararme, me echaron, dije que no me iba y no me fui. Después la cosa se calmó y llegó una señora", sentenció Poduje.

