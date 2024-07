Vaticano ratifica sentencia que expulsa del estado clerical al sacerdote Mauro Ojeda por actos de connotación sexual a menores

Después de años de investigación, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe sentenció finalmente al ahora ex sacerdote Mauro Ojeda Videla. El fallo de la investigación ya había sido comunicado por el Obispado de Valparaíso en marzo de 2023, pero en esa ocasión el ex sacerdote decidió recurrir al dictamen de la Santa Sede.

En ese momento, el Vicario Judicial de la Diócesis de Valparaíso, sacerdote Claudio Ortiz, aclaró que Ojeda "fue encontrado culpable de todos los delitos, se le comunicó la sentencia al sacerdote y es propio del derecho a defensa que tiene cada persona el que se pueda apelar. Mientras dure la apelación se suspende la ejecución de la sentencia, por lo tanto, lo instruido por la Congregación para la Doctrina de la Fe con respecto al presbítero acusado o sentenciado queda en suspenso hasta que la misma Congregación ratifique la sentencia dada o pida algún cambio".

Luego de una rigurosa revisión de la causa, la Santa Sede ratificó en este mes de Julio de 2024, de manera definitiva, la sentencia del Proceso Administrativo Penal en contra del ex sacerdote Mauro Ojeda Videla, confirmando la culpabilidad en los delitos que se le imputan e imponiendo la pena expiatoria perpetua de dimisión (expulsión) del estado clerical.

Monseñor Jorge Vega, obispo de Valparaíso, indicó que “hoy la Iglesia y la ciudadanía nos piden transparencia en los procesos y un cuidado especial por las víctimas de estos hechos. Por esa razón, luego de habernos comunicado con cada una de las víctimas, hacemos pública la resolución de la Santa Sede y se cierra un proceso largo y doloroso para la Iglesia de Valparaíso”.

La investigación del ex sacerdote Mauro Ojeda se inició el 2018, tras la recepción de dos denuncias por presuntos actos de connotación sexual a menores que habrían ocurrido los años 1990 y 1992. Desde esa fecha se recibieron otras denuncias, y se le impuso la medida cautelar de prohibir su ejercicio público sacerdotal. Esto implicó que durante los últimos 6 años el ex sacerdote no ejerciera ninguna actividad pastoral y se mantuviera alejado de todas las comunidades eclesiales y educacionales. Luego, en el año 2020, el Administrador Apostólico Monseñor Pedro Ossandón, decretó nuevamente un proceso de investigación sumando una nueva denuncia de abuso de autoridad presentada por un adulto.

En paralelo, desde diciembre de 2012, uno de los denunciantes, Mauricio Pulgar, obispo de la Iglesia El Comienzo, inició una demanda en contra de varios sacerdotes de la Diócesis de Valparaíso, entre ellos Mauro Ojeda Videla. En ese momento, la Ministra en visita designada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso decretó el sobreseimiento definitivo y total de la causa, lo que fue ratificado por la Quinta Sala de dicha Corte. Esta sentencia se encuentra ejecutoriada con fecha 14 de octubre de 2014.

Luego del sobreseimiento del proceso en la justicia penal, Pulgar junto a otros denunciantes iniciaron un proceso en la justicia civil en el año 2020, para pedir una indemnización por perjuicios. Después de dos años, los denunciantes desistieron de esa demanda llegando a un acuerdo monetario con el Obispado de Valparaíso, donde a cada uno de los demandantes se les entregó un pago cercano a los 40 millones de pesos. El señor Oscar Silva, abogado del Obispado de Valparaíso, explicó en ese momento que el acuerdo consensuado con las cinco víctimas contempló, en primer lugar, "una declaración que el Obispado formuló a los demandantes, en orden a manifestar su intención sincera de acogerlos y de pedir perdón, no tanto por alguna clase de responsabilidad institucional, no por haber adoptado actitudes de encubrimiento, que son hechos que esta parte siempre rechazó y tampoco reconoció, sino que pensando principalmente en el dolor que cada uno de los demandantes, en distintos grados tiene después de cada una de sus experiencias, más allá de los matices que puede haber".

Finalmente, la ratificación de la sentencia entregada por la Santa Sede cierra este proceso para la Diócesis de Valparaíso y las víctimas. Este proceso termina con la expulsión definitiva del ex sacerdote Mauro Ojeda Videla, gracias a los procedimientos implementados por la justicia canónica, que dio cabida a las denuncias de las víctimas.

