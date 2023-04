Valparaíso conmemoró nueve años del megaincendio que consumió cerca de 3 mil casas

Con la presencia de vecinos, equipos del Cesfam Las Cañas, dirigentes comunitarios y autoridades, se realizó la conmemoración de un nuevo aniversario del megaincendio que afectó a diferentes cerros de Valparaíso el 12 de abril del año 2014, una de las tragedias más grandes que se recuerden el último tiempo en la ciudad puerto, que dejó a cerca de 12.500 personas damnificadas y más de 2.900 viviendas destruidas.

Como cada año, se conmemoró y se recordó a aquellos vecinos y vecinas que fallecieron a causa del siniestro, en una ceremonia íntima que fue llevada a cabo por el equipo de salud del Cesfam Las Cañas. En esta oportunidad, el acto se desarrolló en un lugar especial, ya que, por primera vez desde ocurrido el incendio, hoy se cuenta con un terreno para poder reponer el centro de salud que tanto anhela la comunidad.

Es por eso que en el sitio donde se construirá el nuevo Cesfam Las Cañas, se reunió la comunidad a conmemorar un nuevo año de esta tragedia, pero esta vez con la esperanza puesta en contar con el centro de salud para las comunidades de El Litre, Las Cañas y La Cruz, El Vergel y más.

Respecto a la actividad, Margarita Valencia, dirigente vecinal del sector, aseguró que “me pareció muy emotiva la ceremonia, estuvo muy emotiva. Al ver el terreno, lo encuentro bien grande como para que quede un Cesfam a la altura de todos nosotros”.

Al respecto, el director del Centro de Salud Familiar Las Cañas, Fernando Aranda, señaló que “el proceso ha sido largo, agradecemos a la Alcaldía Ciudadana por el apoyo en los últimos años, a SECPLA, a la comunidad por su puesto. Estamos muy confiados de que este sueño se vuelva realidad, han pasado bastantes años. Se renuevan las confianzas, se renueva la esperanza en que vamos a tenerlo definitivamente acá”.

Quién estuvo presente en representación del Municipio porteño fue Alejandro Escobar, director de Secpla, quién puso de manifiesto que “de este modo no solo vamos a estar sanando una herida, no solo vamos a estar poniéndonos al día con un debe en salud, sino también vamos a estar aportando al desarrollo que Valparaíso necesita, no solo con la cartera de proyectos en salud, sino que, con un sinnúmero de otros proyectos, en materia de vivienda, en materia de pavimentación, en materia de espacios públicos. Estamos muy contentos hoy día de poder compartir estas dos buenas noticias y de avanzar en la reconstrucción, la reposición de un Cesfam que tanto necesita Valparaíso, sobre todo la comunidad de Las Cañas, La Cruz y parte de El Litre”.

