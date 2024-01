Universidad Santo Tomás Viña del Mar inició el proceso de Admisión 2024

Este 2 de enero se conocieron los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), dando inicio al proceso de postulación a las distintas instituciones de educación superior en la región de Valparaíso.

Universidad Santo Tomás Viña del Mar cuenta con una variada oferta académica con carreras en el área de salud, social y de ciencias sociales. Para entregar información y apoyo a los futuros estudiantes se realizará desde el 2 hasta el 5 de enero una Feria de Postulación y Orientación en la sede ubicada en 1 Norte 3041.

“Esta es una instancia muy importante para que los alumnos puedan postular informados sobre sus carreras, cualquier duda que tengan respecto a la carrera que van a estudiar la puedan resolver acá con los equipos directivos. Esto es un grano de arena más en la forma de ser de Santo Tomás, ese contacto personal que parte hoy día cuando se acercan y no termina, porque la educación es continua”, aseguró Daniel Olivares, rector de Santo Tomás Viña del Mar.

Si bien las postulaciones son online, muchos estudiantes se acercaron para informarse sobre los beneficios que ofrece Santo Tomás Viña del Mar, como gratuidad y becas.

“Quería tener información para poder postular a conciencia y decidir bien lo que quiero, quiero estudiar Tecnología Médica. Esta actividad se me hace bastante útil porque no he visto que se haga en todas partes y en realidad así uno se informa más y tiene más seguridad a decidir”, dijo Constanza Torres estudiante de Viña del Mar.

Durante la feria, los y las estudiantes pueden obtener información sobre las distintas carreras que ofrece Santo Tomás Viña del Mar a través de stands donde académicos, jefes de carrera y directores de carrera están a disposición para resolver cualquier duda.

“Quiero estudiar Medicina Veterinaria, mi primera opción es Santo Tomás también por la gratuidad, es un tema importante para tomar en cuenta. Tenemos lista la postulación y ahora vamos a admisión para aclarar más dudas”, contó Loreto Toledo, estudiante de Olmué.

Además del equipo académico, están presentes asistentes sociales que prestarán apoyo en temas de financiamiento. El Instituto Profesional y el Centro de Formación Técnica también tienen presencia en esta feria, ya que sus matrículas aún se encuentran abiertas.

Para más información sobre las carreras que componen la oferta académica de Santo Tomás Viña del Mar y sus beneficios se puede acceder a www.tupuedes.cl

PURANOTICIA