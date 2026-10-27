Una persona resultó con lesiones leves tras ser atropellado por el tren de la Teletón a metros de la estación en Talca

Una persona fue atropellada por el tren por el tren que transporta a los artistas de la gira por regiones de la Teletón.

El afectado resultó con lesiones de carácter leve, y se trataría de una persona en situación de calle.

El incidente se produjo la tarde de este martes en la ciudad de Talca, donde se presentará el espectáculo a beneficio.

Carabineros informó que el hecho ocurrió en el sector de Villa Ilusión, cuando el tren llegaba a la capital de la región del Maule.

“De acuerdo con los antecedentes preliminares, el hecho ocurrió cerca de las 17:05 horas, cuando una persona ingresó sorpresivamente a la vía férrea, siendo alcanzada por el convoy de la Teletón que se dirigía hacia la Estación de Ferrocarriles de Talca“, indicó la institución.

“Carabineros adoptó el procedimiento correspondiente para esclarecer las circunstancias del hecho“, cerró.

Desde la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) señalaron que “mientras el servicio especial estaba arribando a Talca, una persona en situación de calle habría ingresado a las vías frente al paso del convoy en un sector no habilitado, caminando por ellas y siendo alcanzado por el tren“.

“Producto de esta situación, se adoptaron los protocolos correspondientes, que llevó a detener el tren y que el SAMU pudiera atender al afectado”, agregó.

“La persona rechazó la asistencia médica y se retiró por sus medios. Junto con ese proceso, Carabineros liberó el equipo para el descenso de los pasajeros”, concluyó.

(Imagen: VLN Radio)

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