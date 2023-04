Tricel declara admisible recurso de remoción contra la gobernadora de la región de Coquimbo

La gobernadora regional de Coquimbo, Krist Naranjo (independiente), está contra las cuerdas después de que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) declarase admisible el recurso presentado por 16 consejeros regionales en su contra.

La instancia rechazó el recurso que buscaba declarar la inadmisibilidad del requerimiento, ingresado por los cores por faltas a la probidad y notable abandono de deberes.

Entre distintos puntos, la acusación apunta a mal uso del vehículo fiscal, baja ejecución presupuestaria y viajes sin agenda clara a países como México, Argentina y Egipto. A ello se suma el pago de $30 millones en multa por acoso laboral a trabajadores, realizado presuntamente con dinero de la Gobernación Regional.

“Aquí no es el Gobierno Regional el que acosa, sino las personas naturales. En este caso es la gobernadora quien practicó el acoso laboral, siendo una responsabilidad particular y de carácter personal. Sin embargo, ella pagó con fondos públicos. Entonces, hay una distracción de dineros”, indicó a Las Últimas Noticias el abogado de los consejeros, Mario Zumelzu.

En tanto, Naranjo denunció que el presidente Gabriel Boric se negó a tomarse una fotografía con ella durante la firma del Compromiso Transversal por la Seguridad, donde participaron distintas autoridades regionales.

Según la gobernadora, Boric le indicó que e "no están las condiciones para tomarme una fotografía con usted".

"El presidente Gabriel Boric no solo me faltó el respeto a mí como mujer y como autoridad tan electa como él, sino que a los cerca de 800 mil habitantes que represento", señaló la Gore, asegurando que "las diferencias pueden y van a estar siempre en la política. Señalar que las autoridades debemos estar abiertas al diálogo, sobre todo la máxima autoridad nacional, y es una mala señal que no lo haga".

"Yo al presidente Boric le pido respeto, sobre todo cuando habla de democracia y gobierno feminista. Esto no puede volver a pasar", complementó.

