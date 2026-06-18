Tres personas fueron detenidas tras manifestación contra el Presidente Kast en Concepción

Tres hombres fueron detenidos tras una manifestación que se produjo en medio de la visita del Presidente José Antonio Kast a la región del Biobío.

Una veintena de personas protestó contra el Mandatario en las afueras del exmercado municipal de Concepción, lugar hasta donde llegó la primera autoridad del país para ver el estado del recinto que fue incendiado en 2013.

Luego de cánticos e insultos contra el jefe de Estado, personal de Control de Orden Público (COP) de Carabineros intervino, deteniendo a tres hombres por el delito de ofensa a la autoridad.

Cabe señalar que las detenciones se concretaron una vez que la comitiva del Presidente se retiró del lugar.

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