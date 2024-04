Tres libros sobre la Isla de Pascua se presentarán este viernes en el museo Fonck de Viña del Mar

Este viernes 5 de abril a las 17:30 horas, en el Museo Fonck de Viña del Mar se presentarán tres libros sobre Isla de Pascua - Rapa Nui, a cargo del historiador -especializado en el tema- Marcos Moncada Astudillo, quien administra el sitio web www.polinesiachilena.cl

Se trata de “Leyendas de Isla de Pascua” de Fritz Felbermayer, que recopila y transcribe de fuentes orales identificadas, tradiciones ancestrales del pueblo rapanui, “Rapa Nui & Chamudes” que aborda la visita del periodista y fotógrafo en el año 1952, y “Manutara”, biografía de Roberto Parragué Singer, escrita por su hijo Roberto Parragué Opazo, quien estará presente y podrá firmar los textos que se compren ese día a precio promocional.

La presentación de Marcos Moncada de cada libro -todos de Editorial Rapanui Press-, y financiados por el Fondo del Libro del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se complementará con una reflexión que los contrapone, contextualizando sus perspectivas, y poniendo en valor su aporte a la historiografía de la isla, y la excepcionalidad de su gente.

La tradición oral recogida por Felbermayer, contrastada con otras fuentes, da cuenta de trascendencia de los mitos fundacionales y como los vestigios de la religión pagana se conservaron pese a la reconocida religiosidad católica de los insulares, claramente, sus raíces son su identidad y la tradición oral se encargó de preservarla.

La visita del ex diputado Marcos Chamudes no es explícita en su origen, pero parece ser parte del testimonio que la Compañía Explotadora de Isla de Pascua quiso dejar como argumento de buena administración, algo no dudoso, sino que diametralmente cuestionado, ya la empresa no solo amparó, sino practicó una serie de abusos, que naturalmente hicieron mella en lo que pudo haber sido una administración austera que efectivamente pudo traer mejoras en la calidad de vida de los rapanui, pero -lamentablemente-, a costa de sus derechos. Es paradójico que para los rapanui que vivieron ese período, tengan un recuerdo positivo, y quienes no lo vivieron sean muy negativos respecto de esa gestión, por eso, esa paradoja no se aprecia en las imágenes de Chamudes, se ve a gente “normal”, feliz, no hay duda que entonces la isla era pobre y sus habitantes tenían muchas privaciones, pero no se ve miseria, la gente no solo se ve “limpia”, sino que incluso pulcra, las condiciones de vida de la isla -como se reflejan en las fotografías-, se ve superior o menos privativa, que la vida en el campo chileno de aquel entonces.

Pero sin duda, es el libro “Manutara”, a quien Moncada le dedica mayor énfasis en su presentación, es entendible sabiendo que él es el autor del prólogo de la extensa obra, pero la razón para ponerla en valor, radica en la importancia que el historiador le asigna a la hora desde un aspecto historiográfico, ya que este texto puede ser el hilo conductor de testimonios aislados, de artículos o entrevistas que dispersos hoy cuentan con una estructura que los relaciona, permitiendo reinterpretarlos desde la intimidad del personaje.

La importancia que el presentador da a la gesta de Parragué, es crucial, plantea que abrir la ruta aérea, fue el primer paso en la incorporación de Isla de Pascua a las rutas aéreas de un mundo entonces polarizado -así lo explicita el Presidente Gonzalez Videla a valorar una nueva ruta “al mundo libre”-, y que esta nueva etapa en la historia de la isla es un nuevo intento de incorporación al “sistema mundo”, al comercio mundial, pero superando las contradicciones y paradojas del primer intento, el que a través de la Compañía Explotadora convirtió la isla en hacienda ganadera y a los rapanui en empleados -casi siervos-, por defecto, en este nuevo intento, a través de las rutas aéreas y de la industria del turismo, los rapanui, con dificultad en sus inicios, pero plenamente en la actualidad, administran sus recursos, su oferta turística y gracias a ello, son dueños y constructores de su propio destino.

Habrá que asistir a la presentación y constatar si las expectativas se cumplen, y si realmente, estos libros son aporte al estudio de la isla y su incorporación a la modernidad, preservando su tradición y su cultura, como ya lo vislumbró Felbermayer al recopilar sus mitos y leyendas, para legarlas a la posteridad, y que hoy en formato libro, están a disposición de los interesados en la isla, su historia y su gente.

(Imágenes: Museo Fonck)

