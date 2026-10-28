Tres camiones protagonizan colisión múltiple en la ruta 5 Norte, a la altura de Illapel

Una colisión múltiple que habría involucrado a tres camiones fue reportada en la ruta 5 Norte, en las cercanías de Illapel, región de Coquimbo, donde aún se desconocen las circunstancias en que se produjo el accidente.

El hecho se habría registrado en el sector El Corte, a la altura del kilómetro 300 de la carretera, mientras los vehículos circulaban en dirección de sur a norte.

Entre las máquinas que habrían participado en el choque se encontraría un camión con equipo frigorífico, además de otros dos vehículos de carga: uno destinado al transporte de gamelas y otro que trasladaba gallinas.

Tras el accidente, conductores reportaron una importante congestión vehicular en las inmediaciones del lugar, en la pista con dirección al norte.

De igual forma, recomendaron a quienes circulen por este tramo de la ruta 5 Norte conducir con precaución y reducir la velocidad al aproximarse al sector afectado.

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