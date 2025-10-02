«Tren del Desastre»: formalización de criminal venezolano extraditado permite descubrir nueva facción del «Tren de Aragua»

El Juzgado de Garantía de Antofagasta decretó la prisión preventiva del venezolano Jesús Alberto Golding Escalona, otro de los cinco extraditados desde Estados Unidos, imputado por los delitos de homicidio calificado y trata de personas con fines de explotación sexual.

Desde el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas) de Santiago, conectado vía telemática al tribunal, se le formalizó por el crimen cometido la noche del 27 de abril de 2023 en las afueras de un domicilio ubicado en calle Esmeralda de Antofagasta, ocasión en que, junto a otro sujeto, disparó repetidas veces en contra de un ciudadano colombiano, provocando su muerte en el lugar.

En el delito también habría tomado parte una mujer venezolana, quien, concertada con los primeros, habría convocado a la víctima a salir a conversar a la calle, facilitando así el homicidio.

Tras los hechos, el imputado huyó del país. No obstante, el trabajo investigativo realizado por la Fiscalía Regional de Antofagasta, junto a la Brigada de Homicidios de la PDI, con apoyo de Interpol, permitió ubicarlo en la ciudad de Chicago, donde fue detenido en respuesta a un pedido de extradición realizado desde nuestro país.

El sujeto tendría vínculos con la organización transnacional venezolana denominada «Tren del Desastre», facción del «Tren de Aragua» y, entre sus actividades criminales estaría, además, la trata de personas con fines de explotación sexual.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que la captura y extradición de Golding es un importante avance para la investigación del homicidio registrado en 2023 en calle Esmeralda, como también de otros ilícitos en los que podría haber tomado parte el detenido.

“Estamos hablando de un detenido de alta peligrosidad, posiblemente conectado con organizaciones criminales extranjeras. Por eso su detención en Estados Unidos y su traslado a nuestro país para efectos de quedar a disposición de la justicia, nos parece un importante paso y una señal del trabajo constante y profesional de nuestro Ministerio Público y la PDI”, manifestó.

El segundo autor de los disparos que provocaron la muerte del ciudadano colombiano en calle Esmeralda, también venezolano, se encuentra cumpliendo condena por otro delito y próximamente será formalizado por dicho homicidio.

Respecto a la mujer implicada en los hechos, dijo que fue formalizada y acusada por la Fiscalía Regional de Antofagasta como autora del delito de homicidio calificado y actualmente se encuentra en prisión preventiva por su participación en el crimen.

“Con la llegada del extraditado, podemos decir entonces que la investigación ya tendría a sus tres principales autores identificados, detenidos y en vía de ser llevados a juicio oral, donde solicitaremos las máximas penas que permite la ley, atendida la gravedad y naturaleza del delito cometido”, anunció el persecutor.

El detenido había sido formalizado en ausencia en octubre de 2023 por los delitos de homicidio calificado y trata de personas con fines de explotación sexual, y en noviembre del mismo año la Corte de Apelaciones de Antofagasta aprobó su extradición.

