Tras las rejas quedó ciudadano argentino imputado por homicidio con arma cortopunzante afuera de un pub en Coquimbo

El Juzgado de Garantía de Coquimbo decretó la prisión preventiva para A.M.C.E., de nacionalidad argentina, por el delito de homicidio ocurrido el viernes 10 de octubre, en el exterior de un pub de la avenida Costanera de esta comuna.

Según expuso la fiscalía en la audiencia de formalización, el imputado agredió con un arma cortopunzante a la víctima, quien resultó con una herida cortopenetrante torácica que le causó la muerte.

El hecho fue formalizado por homicidio simple y la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para el sujeto, la cual fue otorgada por el juez Darío Díaz, quien desestimó la hipótesis de la defensa, en torno a que el imputado habría sufrido una agresión.

Con la versión de los testigos y los otros medios de prueba reunidos junto a Carabineros y la autopsia del Servicio Médico Legal , entre otros, el fiscal Ricardo Soto fundamentó la petición de la medida cautelar.

"Se formalizó como autor de un delito de homicidio. Fue perpetrado con arma cortante y los antecedentes son tres testigos presenciales del hecho, diligencias realizadas por OS9 de Carabineros y Labocar. Se ha recopilado evidencia biológica y fotográfica en el sitio del suceso, antecedentes que permitieron acreditar en esta etapa procesal del sujeto", expresó el persecutor en la audiencia.

PURANOTICIA