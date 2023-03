Tras homicidio de Carabinera en Quilpué diputada Camila Flores propondrá acusación constitucional contra Ministra Tohá

La diputada Camila Flores, de Renovación Nacional (RN), aseguró que propondrá a la oposición impulsar una acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Carolina Tohá, tras el asesinato de la sargento segundo de Carabineros Rita Olivares.

La funcionaria policial murió la madrugada de este domingo después de sufrir un impacto de bala en la cabeza, en el marco de un procedimiento por robo en una casa del sector Belloto Sur, en la comuna de Quilpué.

En un video, Flores acusó que Olivares "fue asesinada por estos criminales viles y cobardes con un disparo en la cara".

"Ya basta. La señales que usted ha dado, Presidente de la República, son absolutamente equívocas, de complicidad con los delincuentes. Es por eso que voy a proponer a la oposición acusar constitucionalmente a la ministra del Interior, Carolina Tohá, por las faltas graves que se ha vulnerado a la Constitución y a las leyes, dejando en total desprotección y vulnerabilidad a Carabineros de Chile", añadió.

La parlamentaria acusó que "todas las semanas, en este último tiempo, estamos lamentado asesinatos de estos criminales respecto de nuestros Carabineros. Esto tiene que parar de una vez por todas, la señal política tiene que ser clara y contundente".

"Por eso, tenemos que acusar a la ministra del Interior, ya basta de seguir lamentando estos hechos sin tomar acciones concretas, yo no seré cómplice de esto", sentenció.

La víctima fatal tenía 43 años y era madre de dos hijos, de 15 y 12 años, siendo además oriunda de la zona donde falleció. Llevaba 21 años de servicio en y pertenecía a la dotación Tenencia Belloto, transformándose en la mártir 1.232 de la institución.

Hay dos detenidos por su relación con el crimen, uno de los cuales es un sujeto de iniciales E.F.L. que se había fugado de la cárcel de Valparaíso el 2021 junto a su hermano y otro reo. En tanto, el resto de los antisociales huyó en dirección desconocida.

Cabe señalar que Tohá lamentó el hecho en Twitter: "Nuestro profundo pesar e indignación por la muerte de la sargento 2o Rita Olivares en acto de servicio en Quilpué. Expresamos nuestras condolencias a su familia y a Carabineros de Chile", escribió Tohá en Twitter. Todo Chile repudia este hecho y sus autores serán perseguidos con todo el peso de la ley".

En tanto, el Presidente Gabriel Boric pidió en la misma red social "que no ocupemos este terrible hecho para hacer guerrilla política que de nada sirve. No me cabe duda que la prioridad de todos hoy, independiente de nuestras diferencias, es ponerle freno a la delincuencia. Unámonos como chilenos detrás de esta causa y trabajemos juntos".

