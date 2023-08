Tras fracasos previos, retoman diálogo en pos de buscar un terreno para construir un nuevo Hospital Carlos van Buren para Valparaíso

El Hospital Carlos van Buren es un centro de referencia para la Macrozona de Neurocirugía y Oncología no sólo de la región de Valparaíso, sino que también de parte de la región de Coquimbo. Por eso, cuando se dieron los primeros pasos concretos para avanzar hacia un proyecto de nuevo hospital, la noticia fue celebrada ampliamente.

En ese sentido, la creación en junio pasado de la Comisión Intersectorial para la Búsqueda de un Terreno fue tomada con alegría por parte de la ciudadanía, que vio en ella una pequeña luz de esperanza ante esta sentida necesidad de salud.

Así fue como se decidió el 20 de junio fijar un plazo de 30 días para conocer los posibles terrenos donde podría estar emplazado el nuevo Hospital Carlos van Buren. Sin embargo, el plazo se venció el 19 de julio y no hubo respuesta alguna al requerimiento expresado por esta agrupación que reúne al Ministerio de Salud, Gobierno Regional, Consejo Regional, Seremis, Servicio de Salud y otros.

RETOMAN REUNIONES

Desde esa fecha, la Comisión Intersectorial para la Búsqueda de un Terreno no se volvió a reunir y el tema drásticamente se diluyó. Eso, hasta este jueves 31 de agosto, cuando diversas autoridades se reunieron para retomar el tema y buscar en conjunto una solución y poder dar respuesta a esta sentida necesidad de la población porteña.

El diputado Tomás Lagomarsino expresó en la instancia que "estamos haciendo un llamado a que no se estanque ni queden en nada los esfuerzos desplegados los últimos meses para tener un nuevo Hospital Van Buren", a lo que agregó que "no podemos esperar otro Gobierno sin que hayan definiciones, porque habrá otro que cambiará las definiciones y los únicos afectados serán los pacientes".

A ello sumó que "estamos en un punto crítico, donde a esta infraestructura no se le puede sacar más partido porque llegó al límite de sus capacidad. Pero por la incapacidad de al menos tres gobiernos y de múltiples directores del Servicio de Salud, no hemos tenido este proyecto. Este es un grito de desesperación, que esperamos no caiga en oídos sordos. De eso hablamos con el presidente Boric, para que en su Gobierno tengamos un avance sustancial para tener un nuevo Hospital Van Buren".

Por su parte, el Dr. David Gutiérrez, director del Hospital porteño, comentó que "esta es una reunión que recibimos con mucho agrado (...) y con esperanza, así que estamos esperando la respuesta de las autoridades frente a esta petición de la región de Valparaíso. Nosotros estamos en el corazón de los porteños, somos el corazón de Valparaíso y toda ayuda es bienvenida. Esperamos seguir trabajando en pos de conseguir un nuevo Hospital Van Buren".

POSIBLES TERRENOS

En materia de terrenos, el único avance que se tiene registrado es el oficio que dejó enviado el ex director del Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio (SSVSA), Fernando Olmedo, donde preguntaba a diversos organismos públicos acerca de la disponibilidad de terrenos con las características adecuadas para construir ahí un nuevo Hospital van Buren. A ello se sumó un llamado al mundo privado.

En base a ello, todas las respuestas deben ser analizadas y puestas sobre la mesa para hacer las comparaciones entre sí y también con la actual ubicación del recinto médico; esto, en base a los criterios que establece el Ministerio de Salud.

El tema fue abordado por el seremi de Bienes Nacionales, Tomás Covacich, quien manifestó que "tenemos una cartera de propiedad fiscal, como todos los distintos servicios tienen propiedades, tanto los servicios descentralizados tienen terrenos que pueden poner a disposición, como también bienes nacionales a la propiedad fiscal. Nosotros, en función de la cartera de propiedades que tenemos, vamos a poner los antecedentes en esta mesa que se comienza a generar y concretar hoy".

Junto a manifestar que prefería no hablar de plazos ni de terrenos en específico para "dar certezas y no generar falsas expectativas", la autoridad del Ejecutivo destacó que "haremos reuniones de coordinación y pondremos todos los antecedentes sobre la mesa para generar una mejor alternativa, que cumpla con los estándares de calidad".

El Director del establecimiento porteño, en tanto, Dr. David Gutiérrez, precisó sobre este punto que "necesitamos un hospital que esté cerca de la gente", agregando a su respuesta que "hay varios proyectos, pero esos proyectos chocan con que no nos ponemos de acuerdo. Entonces, lo que pedimos es ponernos de acuerdo".

En ese mismo sentido, el secretario de la Federación de Profesionales Universitarios de la Salud (Fedeprus) del Van Buren, Moisés Sagredo, especificó que en un minuto "se discutió que en la cuadra a continuación del Hospital, donde está Fronsa, se expropiara el terreno y buscar ahí la construcción de una nueva torre. Sostuvimos una reunión y se nos dice que se descarta esta posibilidad por estar en la cota 30".

TRABAJO MANCOMUNADO

En representación del Gobierno Regional de Valparaíso, la core Nataly Campusano, indicó que "entendemos que se requiere acá un esfuerzo mayor, un esfuerzo de Estado, vinculado a Valparaíso, para un nuevo Hospital para la comuna".

Finalmente dijo que "hoy tenemos una acción importante de las distintas instituciones del Estado: del Legislativo, del Ejecutivo y de los gobiernos locales, para empezar a hablar de que vamos a tener y que no sólo sea un sueño tener un nuevo Hospital Van Buren que, por lo demás, muchos somos usuarios y nacimos acá".

