Tras anuncios del Presidente Boric, diputado Hotuiti Teao solicita una nueva cárcel para la región de Valparaíso

Luego de que el Presidente de la República, Gabriel Boric, anunciara la construcción de una cárcel de alta seguridad en la región Metropolitana, el diputado Hotuiti Teao alzó la voz solicitando un nuevo recinto penitenciario en la región de Valparaíso y mejores condiciones para funcionarios de Gendarmería. Lo anterior, elevado por el legislador también a la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, tras plantear que esta región es la tercera con más altos índices de sobrepoblación penal en todo el país, solo por detrás de las regiones de Atacama (226%) y del Maule (201%), además de evidenciar en una fiscalización al C. C. P. de San Antonio, las complejas condiciones laborales que vive día a día personal de Gendarmería.

“El presidente debió haber considerado recursos para la construcción de un nuevo recinto penitenciario en la región de Valparaíso. Aquí, estamos ante una alarmante cifra de 175% de sobrepoblación penal, superando con creces el promedio nacional que es de 134,8%. Son casi 18 reclusos por cada compartimiento diseñado para un máximo de diez, según cifras de la Dirección Nacional de Gendarmería. Este es el tercer índice más alto en todo el país, por sobre la región Metropolitana. Pedí que en la comisión de Seguridad se aborde esta petición y la situación laboral de gendarmería, junto con la respuesta a un oficio fiscalizador en la materia que elevamos tras mi fiscalización al Centro de Cumplimento Penitenciario de San Antonio. Quiero que el resto de los parlamentarios de dicha instancia fiscalizadora se sumen a mi preocupación y pidan igual que yo, estas mejoras para la región que represento”, puntualizó el parlamentario.

El legislador agregó además que “hacemos un llamado al Ejecutivo a considerar las cifras y a priorizar recursos para la construcción de un nuevo recinto en la región, puesto que con esto, no solo sufren los reos por el hacinamiento, sino que peor aún, los gendarmes, que son hombres y mujeres honestos que trabajan día a día en condiciones deplorables, hecho que ya constatamos en una fiscalización realizada al C.C.P. de San Antonio. Allí, los funcionarios deben hacer largos turnos en garitas abiertas y expuestas al frío, no cuentan con áreas de recreación y no cuentan con el número suficiente de psicólogos que los atienda ante la compleja jornada laboral que deben llevar a diario”.

“Esto -continuó- es algo que dejamos consignado en un oficio fiscalizador que elevamos a la Dirección Regional de Gendarmería, en el cual nos respondieron que los recursos para ello serían asignados y que se estaba en proceso de compra de material, pero respecto a la atención psicológica sigue evidenciándose que una dupla psicosocial para la zona completa es muy poco. Más aún, considerando las condiciones en las que deben trabajar estos funcionarios”.

“No solo necesitamos más cárceles, sino que mejores condiciones para quienes realizan sus labores encerrados, viviendo la misma realidad de quienes delinquen y, peor aún, hoy se enfrentan a reos más peligrosos y con costumbres importadas como las amenazas de vida que se extienden incluso a sus familiares”, sentenció Teao.

Finalmente, concluyó que “no nos sirve la estrategia que ha estado usando el ministerio de Justicia en su Plan de Infraestructura Carcelaria, respecto a ampliar los recintos existentes, porque la sobrepoblación es demasiado alta y va creciendo exponencialmente conforme pasan los años. Son 5.505 los reos en régimen cerrado, considerando que las cárceles de la región solo están diseñadas para albergar a 3.146 personas. Los 5 establecimientos “reposicionados” a partir del 2023 no dan abasto para tanto antisocial que está y estará detenido en un tiempo más”.

Cabe señalar que, de acuerdo al consolidado de Gendarmería, el recinto más saturado de la región es el Centro de Detención Preventiva de Limache, con una superpoblación del 251%, a la cual le siguen el C.D.P de Quillota con un 222%, el C.C.P. de San Antonio con un 195% y el C.D.P. de Petorca con un 177% de sobrepoblación. A éstas, le sigue la Cárcel de Valparaíso con un 166% de sobrepoblación penal.

