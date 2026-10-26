Trágico incendio en el centro de Concepción deja dos adultos mayores fallecidos y cuatro heridos

Un matrimonio de adultos mayores, de 90 y 85 años, falleció a raíz de un incendio que afectó a un edificio ubicado en pleno centro de Concepción, capital de la región del Biobío. Ambas víctimas tenían movilidad reducida.

El siniestro se registró durante la tarde de ayer (domingo) en el conjunto habitacional Remodelación Concepción, donde, además, se reportaron cuatro personas lesionadas y la muerte de numerosas mascotas.

Por causas que se encuentran bajo investigación, las llamas se iniciaron en el cuarto piso del edificio, donde residían las víctimas fatales, y se propagaron, causando daños también en los pisos tercero y quinto.

Hasta el lugar llegó el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, quien confirmó el fallecimiento de los residentes y señaló que "dos vecinos de Remodelación Concepción perdieron la vida en un incendio lamentable que se tiene que investigar en profundidad por parte de Bomberos".

La autoridad comunal también informó que varias mascotas murieron producto del fuego. En tanto, el encargado de Emergencias de la municipalidad, Francisco Durán, precisó que ambas víctimas fatales tenían movilidad reducida.

Por su parte, el capitán Daniel Iturra, de la Sexta Compañía de Bomberos, explicó que el incendio "afectó principalmente al cuarto piso, en dos de sus departamentos, con daños por fuego”.

Ocho compañías de Bomberos trabajaron durante varias horas para combatir las llamas. En paralelo, Carabineros inició las diligencias para establecer el origen del fuego, que dejó dos personas fallecidas.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA