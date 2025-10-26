Tragedia en Villarrica: Encuentran sin vida a funcionaria al interior del hospital local

El Hospital de Villarrica vivió una jornada marcada por la conmoción tras el hallazgo sin vida de una funcionaria en el interior del recinto asistencial.

La profesional, dedicada al área de anestesiología, fue encontrada en el sector de descanso de los pabellones quirúrgicos, ubicados en el segundo piso del hospital.

Según informa Radio Biobío, tras el descubrimiento, se activaron los protocolos correspondientes. La Fiscalía instruyó a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) para realizar las pericias en el lugar y esclarecer las circunstancias del fallecimiento, incluyendo la eventual participación de terceros.

Una vez concluidas las diligencias, el cuerpo fue levantado por personal del Servicio Médico Legal (SML) y trasladado a Temuco, donde se realizará la autopsia de rigor, conforme a lo dispuesto por el Ministerio Público.

El Hospital emitió un comunicado público en el que expresó su pesar por lo ocurrido: “Lamentamos comunicar el fallecimiento de una profesional de salud en dependencia de nuestro recinto asistencial”.

En el mismo texto, agregaron: “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos y al equipo clínico con el cual compartió su labor por respeto a su memoria y a su entorno cercano”, solicitando además resguardar la privacidad de la familia y evitar la difusión de información no verificada.

