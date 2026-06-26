Tragedia en Coronel: Funcionaria del SAMU muere tras colisión múltiple en la ruta 160

Una colisión múltiple se registró la tarde de este viernes a la altura del cruce Calabozo en la ruta 160, en la comuna de Coronel, región del Biobío.

Al menos ocho vehículos, incluida una ambulancia del Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU) del Hospital de Coronel y dos camiones, chocaron en dirección de sur a norte.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la emergencia se produjo cuando dos camiones impactaron entre sí y posteriormente alcanzaron a la ambulancia, mientras el resto de los vehículos chocó por alcance.

El accidente dejó una funcionaria del SAMU fallecida, mientras que otros dos integrantes del equipo resultaron con lesiones de gravedad y fueron trasladados a centros asistenciales.

Debido a la emergencia, se generó una gran congestión vehicular en la ruta que conecta Coronel con Concepción.

TransporteInforma región de Biobío dio a conocer que "continúa atención de accidente de tránsito en la ruta 160, a la altura del cruce peatonal Calabozo de #Coronel. Se suspende el tránsito vehicular en dirección a San Pedro de la Paz. Desvíos de tránsito por el Hospital hacia el centro de Coronel. Reincorporación de la ruta 160 desde el Parque Industrial".

PURANOTICIA