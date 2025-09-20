Tornado sorprende a Linares y deja más de 150 viviendas afectadas

La ciudad de Linares, en la Región del Maule, vivió este sábado una sorpresiva emergencia climática luego de que un tornado provocara serios daños en viviendas y dejara sin suministro eléctrico a cientos de familias.

De acuerdo con registros difundidos en redes sociales, el fenómeno arrastró materiales y ocasionó voladuras de techos en distintos sectores de la comuna. El alcalde Mario Meza confirmó que “estimamos al menos en 150 las casas” afectadas y advirtió que la magnitud de lo ocurrido requiere apoyo del Ministerio del Interior, ya que el daño “es de proporciones”.

La Red Geocientífica de Chile indicó que se trató de un tornado F-0, categoría que igualmente tiene la capacidad de generar destrozos en infraestructura ligera.

Desde la Municipalidad de Linares señalaron que “hoy un tornado afectó a nuestra comuna, causando daños en techos, postes eléctricos y árboles derribados, lo que mantiene a varias zonas sin suministro eléctrico”. Según la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, 851 clientes permanecen sin energía.

El alcalde explicó que la reposición de los servicios eléctricos no estaría “antes de la medianoche” y que el municipio ya se encuentra coordinando con distintas entidades para restablecer la normalidad lo antes posible.

PURANOTICIA