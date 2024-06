Tania Madriaga, candidata independiente a la Gobernación de Valparaíso: “Mundaca está en deuda con quienes votamos por él”

La exconstituyente y actual candidata independiente a la Gobernación Regional de Valparaíso, Tania Madriaga, tuvo duras críticas contra el actual gobernador Rodrigo Mundaca, por cómo ha sido su gestión en estos años en el cargo, y señaló que esperaba que la autoridad tuviera “más osadía” para enfrentar los desafíos ambientales, de desarrollo económico y de descentralización necesarios para la zona.

La exmano derecha del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, anunció hace unas semanas su candidatura independiente a la Gobernación, luego de renunciar a Transformar, el movimiento político del jefe comunal porteño.

Recientemente, en la última encuesta Signos, Madriaga apareció con un 8,6% de apoyo, por encima de la carta socialista Mauricio Viñambres; mientras que Mundaca bajó a 22,1%. “Estamos en el camino correcto, de representar a un mundo que no está conforme con cómo se está haciendo la política y, principalmente, con la poca gestión que ha existido desde la actual administración en el Gobierno Regional respecto a las urgencias que enfrentamos. En ese sentido es que crece la confianza en nuestra alternativa con sello femenino, independiente, transparencia y vocación de respeto por las decisiones de las comunidades a las que representaremos”.

NECESITA RECOLECTAR 7 MIL FIRMAS

Para ello, reconoció que el camino no será fácil: “Necesitamos recolectar 7.000 patrocinios en la ciudadanía, para que nuestra candidatura vaya a la papeleta. Eso le exige hoy a las independientes este sistema electoral. En estos días esa es nuestra prioridad”.

Tras su salida de Transformar, la duda sobre qué apoyos tiene, surge fuerte. En ese sentido, Madriaga anticipó que la apoyan “mujeres independientes, que conocen el trabajo que hemos realizado desde la «Alcaldía Ciudadana» por realizar transformaciones desde las instituciones públicas, con las manos limpias. Me apoyan personas que aún ven que el malestar de la revuelta sigue latente, en las vidas cotidianas, que sus problemáticas no han sido escuchadas por los diferentes gobiernos de turno, y que la política tradicional no ha querido atender con decisión respecto a problemas que tienen que ver con la estructura que ordena la vida al alero del neoliberalismo”.

Su visión de Gobierno Regional es una que “responda concretamente a las demandas de los diversos territorios de la Región de Valparaíso, no son las mismas necesidades las que tiene una ciudad como San Felipe, con las de Viña del Mar. Es imprescindible trabajar por el desarrollo regional con descentralización y equidad para el avance conjunto. Y, por supuesto, como ha venido siendo nuestro sello, con participación vinculante, efectiva y que ponga al centro una fuerte estrategia de cuidados, de mayores empleos, más seguridad, mayor inversión pública y planificación con perspectiva local”.

CRÍTICA A MUNDACA

Sin embargo, pese a ser parte del sector de izquierda al que pertenece el actual Gobernador, dice no tener una buena opinión de él: “Creo que está en deuda con quienes apoyamos su candidatura y votamos por él”, afirmó Madriaga.

Profundizó, señalando que Mundaca estaría en deuda también “con el mundo independiente que esperaba de su gestión más osadía para afrontar problemas, principalmente los conflictos ambientales, el desarrollo económico local y la descentralización con toma de decisiones desde los territorios”.

Además, tiene fe en sus opciones: “El escenario actual está abierto, es muy difícil que suceda lo de la elección anterior, en que el Gobernador salió elegido en primera vuelta. No hay consenso desde el oficialismo, tampoco en la derecha. Ante ese escenario, una iniciativa independiente es la mejor opción para la ciudadanía que sigue estando desafectada por las formas y los cuestionamientos en todo nivel de la política tradicional”.

En tanto, sobre la investigación del caso «Convenios», que está investigando al Gobernador, Madriaga comentó que “eso es materia de investigación, el Ministerio Público está actuando, y son las instituciones competentes las que tienen que hablar. Obviamente que este tipo de situaciones viene a profundizar la crisis política, la desconfianza y aumenta la distancia entre la ciudadanía y las instituciones públicas. Por eso que es tan importante el accionar de la justicia, que venga a ordenar y poner en su justo lugar a las personas respecto a sus responsabilidades en eventuales casos de corrupción o traspaso de información privilegiada”.

Finalmente, sobre si podrá recomponer su relación con Sharp, la candidata independiente respondió que “con Jorge tenemos una relación de trabajo con proyectos y visiones en común. La «Alcaldía Ciudadana» de Valparaíso es un proyecto que hemos construido entre todas, entre muchas y muchos a quienes nos mueve el amor por Valparaíso y mejorar la calidad de vida de sus habitantes”.

